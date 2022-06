Štěrba: Zbrojovka mě nadchla, návrat do Sigmy je šok. Kouč s ním nepočítal

Docela překvapení, že jste zpátky v Sigmě, ne?

„Překvapilo to i mě. Měl jsem normálně tréninkový plán z Brna, po sezoně mi bylo řečeno, že se budou snažit s Olomoucí domluvit na přestupu. Byl jsem rád, samozřejmě jsem souhlasil. Řešili jsme to s panem Požárem (sportovní manažer), ten pak s majitelem Bartoňkem. Vše vypadalo nadějně, agent mi říkal, že jsou kluby domluvené na nějaké částce. Ale dva dny před začátkem přípravy ve Zbrojovce mi volal pan Požár, že ho to mrzí, ale kluby se nedohodly.“

Proč?

„Asi se řešila nějaká výměna, nakonec šlo Brno cestou volných hráčů. Zamrzelo mě to, byl to šok. Volal jsem trenéru Jílkovi, který dostal od pana Mináře stejnou informaci. I trenér mi říkal, že je to pro něj šok, protože už se mnou nepočítal. Věřím a nedivím se mu. Stavěl kádr na novou sezonu a já už se taky viděl jinde. Jenže takový je fotbal: dokud to není podepsáno na papíře... Už je to poněkolikáté, co se mi takové věci dějí. Jsem však profesionál, mám ještě rok smlouvu. Uvidíme, co to přinese. Zatím je to na bodu mrazu, ale třeba se mi Zbrojovka ještě ozve. Pořád shánějí.“

Je to složitá situace na psychiku?

„Hodně těžká, co si budeme povídat... Uznávám, že v Brně jsem měl pozici, za kterou jsem byl rád. Mohli jsme na to navázat s klukama i realizačním týmem, táhli jsme všichni za jeden provaz. Zato v Olomouci jsou kluci reprezentanti, zkušený Beny (Vít Beneš) a další. Když to počítám, jsem nějaký pátý nebo šestý stoper. Pokud se bude hrát na dva, konkurence je obrovská. Navíc kluci hráli rok první ligu, já druhou, může to být ze začátku trošku znát.“

A když se bude hrát na tři stopery?

„Nehážu flintu do žita. Budu makat, snažit se, musím se pobavit s trenérem, jakou má vizi, jak to vidí. Přestupové období je dlouhé, třeba ještě něco přijde.“

Zanedlouho vám bude 28 let, hrát za béčko druhou ligu se vám asi nechce...

„Bylo by to složité. I vzhledem k tomu pocitu, že jsem teď první ligu vykopal. Navíc žena je těhotná, takže i nějaké stěhování bych musel přehodnotit. Zda má třeba smysl hrát někde vršek druhé ligy o postup, nebo pravidelně doma v Olomouci za béčko stejnou soutěž. Třeba si samozřejmě vykopu tady místo v áčku, ale jsem realista.“

Jaké to bylo v Brně?

„Od začátku úplně o něčem jiném. Pan trenér Dostálek s realizačním týmem mi volali, že o mě jako zkušeného hráče stojí. Ze stoperů jsem tam byl nejstarší, bylo znát, že mě berou. Řešili jsme spolu i různé věci z tréninků, zápasů, standardních situací. Bylo příjemné, že jsem byl po delší době opět v roli lídra. Fakt mě to tam nadchnulo, byl jsem za to obrovsky rád. Fotbal člověka hned baví.“

Co říkáte na současné změny ve Zbrojovce?

„Nějaké zápasy jsem viděl, sleduju je. Četl jsem, že mají přijít nějaké posily, ale už to jsou asi dva týdny, a stále nic. Jen Divíšek, Matejov a Granečný. Čekal jsem větší obměnu, protože i se mnou skončilo asi sedm hráčů, ale příchodů není tolik. Asi mají nějaké trumfy v rukávu, protože jinak to budou mít náročné. Čekám, jaké posily ještě přijdou, protože jim moc přeju a fandím.“

Očima olomouckého trenéra Václava Jílka

„Honzu dneska vnímám jako pátého stopera. Do sezony asi budeme chtít právě s pěti stopery, takže je normální součástí kádru. Uvidíme, jestli bude ještě nějaká možnost někoho získat nebo někdo odejde. Na to bychom samozřejmě reagovali.“