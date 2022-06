Stoper míří z Baníku do Itálie, Zlín našel náhradu za Condeho v Opavě

Trenér Pavel Vrba v akci poprvé viděl brankáře Jana Laštůvku, stopera Michala Frydrycha a beka Jiřího Fleišmana. Ani nejzkušenější trojice Slezanů nicméně nepomohla k vítězství. Po pauze se sice jako první prosadil aktivní Muhamed Tijani, ale po chybě domácí defenzivy vzápětí srovnal Youba Dramé, jehož má údajně Baník na radaru taky. Takže plichta.

„Potkala se dvě mužstva z ligy, což je vždycky náročnější. Měli jsme víc gólových šancí, bohužel jsme je neproměnili. Minimálně v pěti nebo šesti situacích jsme mohli rozhodnout. Zlín předvedl kvalitu, je to zkušené konsolidované mužstvo. Ale myslím, že ve finální fázi jsme byli lepší. Akorát ta koncovka...“ posteskl si kouč Ostravy.

Podívejte se na všech 60 ligových gólů Baníku, šestnáct tref Almásiho Video se připravuje ...

Fanoušci při příležitostech Jiřího Klímy, Davida Buchty či Davida Lischky už pomalu zvedali radostně ruce, ale víc branek nepadlo. Zlín, za který nastoupil navrátilec Lukáš Bartošák (je v klubu na zkoušku), díky obětavosti a v případě Dominika Simerského i pořádné dávce agresivity už neinkasoval. Přitom právě obrannou fázi by ještě rád posílil.

„Odešel nám Cheick Conde, takže není tajemstvím, že hledáme hráče do jeho pozice. Snad se to podaří,“ usmíval se trenér Jan Jelínek.

Podle informací Sportu se v nejbližších hodinách dotáhne přestup Josse Didiby z Opavy za zhruba milion korun, již ve čtvrtek by měl s novými spoluhráči čtyřiadvacetiletý kamerunský stoper či štítový záložník poprvé trénovat. Zájem o něj měla i slovenská Skalica, ale ta na transfer neměla.

Kdo naopak nepřijde, je útočník Rigino Cicilia. Míří do Plzně. „Neměli jsme extra informace, že by k nám měl přijít. Byly to spíš spekulace, neupínali jsme se na to,“ uvedl kouč celku, jehož název už oficiálně zdobí banka Trinity. „Nicméně útočníka hledáme dál, máme na testech Černohorce Nedeljka Koviniče, bohužel ještě nemohl zasáhnout,“ dodal Jelínek.

A příchody do Baníku? Ve středu se konečně podepsalo roční hostování Eldara Šehiče z Karviné, rychlý levák i včera naznačil slušný potenciál. Po jeho centru mohl skórovat Ladislav Takács.

Pryč z Bazalů naopak odchází Daniel Macej, stoper ze silného ročníku 2004. Před rokem o něj projevila zájem italská Parma, nakonec má po konci smlouvy v FCB nakročeno do jiného klubu – Frosinone Calcio ze Serie B.

V sobotu (10.15) se Ostravští utkají s druholigovou polskou Termalicou Niecieczou, kterou vede české duo Radoslav Látal, Radim Kučera.

„Zatím mužstvo točíme, nehrajeme na jedenáct hráčů. Za čtrnáct dní to asi bude jinak. Teď rozkládáme zátěž a postupně dáváme do kupy reprezentanty. Až se vrátí do hry, budou to mít někteří hráči, od kterých čekáme více, složité. V neděli budeme zužovat kádr na jednadvacet až dvaadvacet hráčů plus tři gólmani,“ oznámil Vrba.