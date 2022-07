Další Gattuso v Ďolíčku. Sezona úplně naprd, tady cítím důvěru, říká Jánoš

Seděl na střídačce, na jejíž stříšku bubnovaly dešťové kapky, a vyprávěl. V Bohemians na začátku přípravy panuje dobrá nálada, do které přibyl i poctivý defenzivní záložník Adam Jánoš. Je odhodlaný v zelenobílém klubu restartovat svoji kariéru. „Do zahraničí jsem chtěl, ale před pár měsíci se to zlomilo,“ přiznává v rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz syn slavného brankáře Zdeňka Jánoše.

Je to pro vás návrat domů? Nedaleko tréninkové základny Bohemians jste vyrůstal.

„Jsem rád, že to takhle vyšlo, skoro dokonale. Teď je potřeba zapracovat na zápasové kondici, která mi chyběla po zranění, protože jsem nehrál zápasy. Měli jsme první přátelák a viděl jsem to na sobě. Bydlel jsem deset nebo patnáct minut od Uhříněvsi, kde Bohemka trénuje. Bavili jsme se s manažerem, že bych se chtěl vrátit blíž k Čechám a nejlíp do Prahy.“

A dál?

„Hledaly se možnosti a začalo se jednat. Párkrát mi volal trenér Veselý a zaujalo mě, že z jeho strany byl zájem. Pak jsem několik dnů čekal a bylo to napínavé, protože jsem vyčkával každý den a pořád se něco řešilo. Nakonec mi zavolali s tím, že to nějak vymyslíme. Na smlouvě už jsme se pak domluvili rychle.“

Byly i jiné varianty?

„Moc jich nebylo, jen nějaké naťukávačky, ale od Bohemky to bylo oficiální. Když byla nabídka od Bohemians reálná, zaměřili jsme se na ni.“

Pár měsíců zpátky se o vás ještě mluvilo v souvislosti se zahraničím, konkrétně s polskou Termalicou.

„Teď už jsem to ani nezkoušel. Po půlroce v Karviné se to ve mně zlomilo. Řekl