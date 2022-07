Mělo to tvář, chválil Bakoš po výhře 3:0. Plzeň zužuje kádr, kdo pojede do Alp?

A teď hurá na soustředění do Rakouska?

„Všichni se těšíme. Program se už začne přizpůsobovat blížící se sezoně. Čekají nás tři těžké zápasy a budeme chtít využít všechen čas, kdy budeme spolu. Taky sestava už bude krystalizovat směrem k Lize mistrů.“

Koho před cestou do Alp škrtnete?

„Brzy se to dozvíte. Bude nás plus minus třiadvacet, což je ideální počet pro případ zranění nebo pro to, aby tým mohl správně fungovat v tréninkovém procesu i v zápasech.“

Je letos hledání ideálního složení týmu náročnější, když máte tolik hráčů? Přípravu jste začínali ve třiceti.

„Nemyslím si, že by to bylo těžší. Hráčů je podobně jako loni a teď se hledá to nejlepší pro tým. Aby byl vyladěný fyzicky, mentálně i osobnostně. Se vším se počítá. Přišlo sice víc nových hráčů, ale bylo to víceméně standardní na to, v jaké fázi jsme se po minulé sezoně nacházeli.“

Ještě k zápasu s Táborskem: dlouho jste vedli jen o gól, ale budete chválit minimálně za povedený závěr, viďte?

„Mělo to svoji kvalitu i tvář. V první půli jsme měli víc šancí, ale žádné góly, a ve druhé se to ještě víc otevřelo. Je dobře, že jsme vytvořené příležitosti dokázali proměnit. Kromě toho jsme chtěli vidět všechny kluky na hřišti, což se nám splnilo.“

Mohlo se na hráčích projevit, že jste na konci kondičního bloku?

„Možná ano, ale i tak jsme dokázali soupeře přehrát a vytvořit si zajímavé situace i v předfinální fázi. Je dobře, že jsme mohli hrát právě proti Táborsku, což je tým se systémem, na který můžeme narazit i v evropských pohárech. Tenhle zápas nám ukázal dobré věci.“

Zvládli jste ho i bez stopera Lukáše Hejdy či křídelníka Jhona Mosquery. Proč nenastoupili?

„Nic vážného, bylo to naplánované z pohledu zatížení a stavu hráčů. Někdo řešil zdravotní problémy, někdo měl vyřizování osobních formalit. Nechtěli jsme nic riskovat.“