Kuchta v akci: skvělý presink, zahozená tutovka i chvála od trenérů

Trvalo to jen pár minut, sotva několik desítek vteřin. Jan Kuchta vycítil příležitost a vystřelil směrem ke gólmanovi Rijeky. Zjevil se u něj tak rychle, že byl chlapík s rukavicemi rád, že míč po bloku sparťanského útočníka skončil jenom v autu.

„Yes, Kuchtič, Yes!“ tleskal spokojeně hlavní trenér Brian Priske od lavičky.

Dánský kouč vytrvale pobízel svůj tým k aktivnímu napadání, v případě Kuchty to ale nebylo třeba. Někdejší útočník Slavie, jenž na Letnou zamířil přes půlroční zastávku v Lokomotivu Moskva, moc dobře věděl, co má dělat.

A snažil se to plnit maximálně svědomitě. Navzdory tomu, že na první pohled stále není kondičně na zcela optimální úrovni. I proto dostal v prvním přípravném duelu v rámci rakouského soustředění pouze první poločas.

„Už během tak krátké doby ale bylo evidentní, že je vynikajícím hráčem. Jen si potřebuje ještě lépe zvyknout na náš herní způsob. V napadání je vynikající, pro obrany a brankáře soupeře je až děsivým protihráčem,“ prohlásil asistent Thomas Nörgaard.

Od Kuchty se nicméně na Spartě očekává nejen účinné napadání, ale především góly. A ty zatím nedoručil. Měl při tom exkluzivní příležitost, když po hlavičce Lukáše Haraslína uháněl po půl hodině hry sám na branku. Mohl volit lob, jako se mu to povedlo nedávno proti Španělsku, či kličku.

Kuchta se ovšem rozhodl vsadit na klasiku, gólmana Rijeky ale nepřekonal. Ten pohotovým vyběhnutím sparťanskému útočníkovi koncovku značně zkomplikoval.

„Jakmile bude stoprocentní, určitě začne dávat i góly. Jsme s ním zatím moc spokojení,“ chválil navzdory nule v kolonce vstřelených branek Nörgaard.

Nepochybně bude nějaký čas trvat, než se Kuchta s novými parťáky sžije. V prvním poločase došlo k několika situacím, kdy si se spoluhráči neporozuměl a po převzetí míče distribuoval přihrávku do špatného prostoru. To jsou však neduhy, které by měl odvát čas a společně strávené hodiny na hřišti.

„Víme, jaké má Honza kvality, celkově tu máme výborné útočníky. Špičkové. Rychle jsme si na sebe zvykli a věřím, že nám to v sezoně zafunguje a budeme úspěšní,“ zadoufal Haraslín.

Pražané mají v rámci letní přípravy před sebou ještě dva duely. V sobotu změří síly s Wolfsbergerem, ve středu je pak na programu generálka s maďarským FC Paksi.

Je velmi pravděpodobné, že do obou bitev Kuchta zasáhne. A pokusí se k ultimátnímu presinku přidat i góly.