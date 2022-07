Hložek youtuberem: Jak začal před kamerou? A co rozhovor ve Spartě?

Před devíti lety se talentovaný žáček z Ivančic připojil na síť a natočil několik vlogů. „Ahoj, já vás zdravím, tady Adam 111020, vítám u svého osmého vlogu a budeme se bavit o tom, jak budeme natáčet videa,“ zve tehdy desetiletý youtuber.

Řeč v jeho výstupu je například o slavném herním titulu, který byl tehdy aktuální, GTA San Andreas.

„Došlo k tomu tak, že mi kamarád ukázal, jak točit videa a já se do toho pobláznil. Přišlo mi to hrozně jednoduché. Nejradši bych to smazal a zapomněl na to, ale co už," reagoval sám Hložek na své kuriózní vysílání.

Jeho YouTube kanál je stále aktivní, a tak se na jeho díla můžeme podívat s odstupem času.