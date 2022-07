Posily Sparty: Daněk pálil, Kuchta napadal. Zelenému tleskal i Sivok

V letním přestupovém období zatím Sparta přivedla šest posil. Vyjma rekonvalescenta Ondřeje Kukučky všechny nové tváře naskočily hned do prvního rakouského testu s Rijekou. Jak si Jan Kuchta a spol. při výhře 2:0 vedli?

Směrem do ofenzivy možná nebyl tak vidět, ve středu pole ale zastal spoustu důležité práce. Neustále v pohybu, neustále chtěl míč. Dařilo se mu dobře měnit těžiště hry. Ke své parádní disciplíně, tedy dlouhým autům, se však nedostal.

Jan Mejdr

Směrem do defenzivy neměl prakticky žádné problémy, svou pravou stranu uzavřel. Snažil se podporovat útok, do šestnáctky poslal několik zajímavých centrů. Náběhů ale neměl tolik. Sparta potřebuje, aby byl při hře do ofenzivy ještě výraznější.