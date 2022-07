Kondičák Slovácka: Trénujeme víc než jinde, hráči mě teď nesnáší. Co Cicilia?

Je v tom kus alchymie. Jak dostatečně fyzicky připravit hráče, aby zvládli hrát opakovaně ve vysoké intenzitě, stihli do dalšího utkání dostatečně zregenerovat a přitom se nezranili. Ve Slovácku, v jehož základní sestavě bývá převaha třicátníků, se o to pokouší Miroslav Mikšíček. Jak tedy na to?

Máte obavy, jak Slovácko s vyšším věkovým průměrem zvládne náročný podzimní program s účastí v evropských pohárech?

„Určitě obavy mám, ale přizpůsobujeme tomu tréninkový proces. Počítáme s tím, že zápasy půjdou rychle po sobě. Ve výsledcích zátěžových testů nám vyšla horší aerobní složka, která ovlivňuje i následnou regeneraci po utkáních. Teď se na to víc zaměřujeme. Tohle bude klíčové. Jak jste zmínil, věkový průměr mančaftu není nejnižší.“

Je opravdu znát, že je spoustě hráčů přes třicet let?

„Určitě ano. Tréninky ve vysoké intenzitě tělo vstřebává mnohem hůř. U hráčů jako je Michal Kadlec nebo Milan Petržela musíme nějakou tu úlevu udělat a o deset, dvacet procent zátěž stáhnout. Aby to nedošlo za hranu, kde hrozí ve velké míře zranění. Týká se to hlavně herních věcí. Svaly jsou v takovém napětí, že stačí jeden špatný pohyb, natažení se na dlouhý balon a je problém. Tělo už není tak koordinované.“

Fotbalisté Slovácka v přípravném zápase s Trenčínem • Foto Fcslovacko.cz

Dokážou veteráni odehrát tři kompletní zápasy týdně?

„Jsem přesvědčený, že ano. Vyzkoušeli jsme si to v době covidu. Měli jsme snad osmkrát devětkrát po sobě každé tři dny zápas. Navíc mužstvo bylo zrovna po nákaze covidem. Tohle byl pro nás test. I starší hráči ukázali, že jsou schopní to zvládnout. Nicméně intenzita utkání s předními evropskými týmy může být vyšší. Snažíme se na to maximálně připravit. Trénujeme víc než minulý rok. Tento harmonogram určitě nepůjde zvládnout ve třinácti, čtrnácti hráčích. Samozřejmě nemáme možnosti jako velké kluby, ale rozšířit a zkvalitnit kádr by bylo potřeba.“