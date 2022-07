Jak se Plzeň chystá na LM: dril na malém prostoru i závodník Mosquera

V sobotu, den po nepovedeném utkání proti belgickému St. Truiden (1:3), dostal celý tým volno. Hráči ve dvou skupinách dopoledne vyjížděli únavu na kolech, tradiční zhruba hodinový výjezd po okolí Westendorfu hráče bavil. Šlo o volnější záležitost, přesto třeba Jhon Mosquera nevydržel a v závěru při návratu k hotelu zabral. „Nemůžu přijet poslední,“ culil se, proč s mentalitou vítěze a závodníka na poslední chvíli předjel hned čtyři své parťáky.

Po volném odpoledni se tým sešel na podvečerním videu. Zde už takový prostor na legraci nebyl – rozebíraly se chyby z pátečního duelu, který znamenal předposlední test před ostrým startem sezony. Viktoria už 20. července zahajuje druhé předkolo Ligy mistrů, čeká na lepšího z dvojice HJK Helsinky/ RFS Riga.

V neděli se zase celá parta vrátila k práci na hřišti a makalo se naplno. První zhruba hodinová fáze od deseti dopoledne, odpolední od čtyř. Na začátku se v kruhu zatleskalo oslavencům Filipu Čihákovi a Mohamedu Tijanimu a šlo se na věc. Stoper z Beninu pod dohledem kondičního trenéra Martina Kastnera dopoledne ještě doběhával výpadek po zranění, odpoledne už se však připojil ke zbytku týmu.

Na co se plzeňští trenéři zaměřují? Po kondičním bloku v domácích podmínkách jde především o taktické věci a práci s míčem. Dbá se zejména na rychlost a kombinaci na malém prostoru, pro moderní fotbal základní předpoklad k úspěchu.

V modelových věcech vypadají hráči dobře, drilují se dokola taková cvičení, která do mužstva dostávají potřebnou jistotu a automatismy. Sám Michal Bílek v sobotním povídání s přítomnými českými novináři připustil, že zejména osm nových tváří potřebuje ještě čas, aby do mužstva plně zapadlo.

„Pravděpodobně nepůjdeme cestou velkých změn v základní sestavě. Pět nových hráčů už se v ní neobjeví, musíme je zapracovávat postupně. Všichni, kteří přišli, dorazili z nějakých důvodů, do jednoho mají svoji kvalitu. Ale není jednoduché pro ně naskočit do týmu tak, aby všechno šlapalo. Chce to čas,“ vysvětloval plzeňský kouč směrem ke startu sezony.

Cvrkot na soustředění osobně sleduje majitel Adolf Šádek, který v sobotu vyrazil na kolo se svým synem. Doprovod plzeňské výpravě dělá i potomek plzeňského asistenta Pavla Horvátha Patrik. Oba mladíci nastupují za mládežnické týmy (Šádek v Plzni, Horváth junior ve Slavii), v Rakousku tvoří nerozlučnou dvojku. Po skončení tréninků zůstávají na hřišti a kopou si.

Plzeň ladí formu v Rakousku do úterý, soustředění zakončí generálka proti tureckému Besiktasi. Na trávník vyběhne sestava podobná té, co o týden později vstoupí do bojů o evropské poháry. Právě o návrat na mezinárodní scénu Viktoria nejvíc usiluje – sportovní růst a ekonomickou stabilitu klubu nelze zajistit jinak, než v konfrontaci s Evropou.