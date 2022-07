Dynamo podepsalo stopera Broukala. Příchod Zahradníčka vázne

Do míče začal kopat v Bohemians a pak se posunul do Slavie. Prošel jejím mládežnickým programem, ale výš než do béčka to David Broukal nedotáhl. Hrál druhou ligu za radotínskou Olympii a poslední tři roky strávil ve Vlašimi.

Teď má před sebou misi v Českých Budějovicích, které ho testovaly od konce června. „Dynamo je velká značka a samozřejmě si chci vyzkoušet první ligu. Cítím, že bych se měl posunout a zkusit novou výzvu,“ říkal pro klubový web Dynama, když dorazil na Střelecký ostrov.

Dostal prostor v přípravách s Duklou (3:1) i proti „své“ Vlašimi (6:3) – a trenéra Jozefa Webera evidentně nezklamal. Broukal před pondělním odjezdem na soustředění do Rakouska podepsal smlouvu na dva roky. Ve druhé lize odehrál skoro sto zápasů a na konci minulé sezony s Vlašimí absolvoval neúspěšnou baráž o postup do první ligy proti Teplicím.

„Jedná se o hráče, kterého jsme sledovali už delší dobu. Má v sobě potenciál a věříme, že ho u nás bude nadále rozvíjet,“ citoval budějovický web sportovního ředitele Milana Čadka.

Kádr Dynama ještě není uzavřený, kouč Weber by po odchodech hostujícího tandemu Mick van Buren (Slavia) & Ondřej Mihálik (Plzeň) ještě rád vyztužil kraje zálohy.

Jak už iSport.cz informoval, Budějovice lákaly exolomouckého křídelníka Tomáše Zahradníčka (28), jenž je po nedávném vypršení smlouvy v Sigmě volný. V jeho případě by se nabízelo oprášení spolupráce s obráncem Martinem Sladkým na pravé straně, v Olomouci si rozuměli. Sladký na jaře hostoval v Mladé Boleslavi, ovšem teď je zpátky v Budějovicích a v přípravě odehrál oba duely.

V kuloárech se mluvilo o tom, že rozhodnutí o příchodu Zahradníčka do Dynama mělo padnout před pondělní cestou do Rakouska, což se podle všeho nestalo. V nominaci na Kaprun není. Podle informací iSport.cz se jednání zaseklo v choulostivém bodě – na hráčově platu.

Čas se přitom krátí: Weberův tým bude na kempu ladit sestavu pro ligu, která začne poslední červencový víkend. Dynamo v Rakousku narazí i na dva soupeře z bundesligy, Augsburg (středa) a Union Berlín (pátek).

Pro Zahradníčka by Budějovice byly prvním ligovým angažmá mimo Olomouc. Na Hané během sedmi sezon odehrál 155 ligových utkání a vstřelil 8 gólů. Jako teenager prošel reprezentační devatenáctkou a stihl i jeden start za jednadvacítku.

Mimochodem, ještě před Dynamem se mu rýsovaly dvě varianty: Polsko a Zbrojovka Brno. Obě ovšem odmítl a další vysněná nabídka z Kypru (zatím) nepřišla.

Nominace Dynama na soustředění v Rakousku

Brankáři: Martin Janáček, Matěj Luksch, Dávid Šípoš

Obránci: David Broukal, Benjamin Čolič, Ondřej Čoudek, Lukáš Havel, Martin Králik, Lukáš Skovajsa, Martin Sladký

Záložníci: Patrik Čavoš, Patrik Hellebrand, Jakub Hora, David Krch, Matej Mršič, Nicolas Penner, Roman Potočný, Jakub Švec, Jonáš Vais

Útočníci: Daniel Hais, Jakub Matoušek, Michal Škoda, Tomáš Zajíc