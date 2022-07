Zlínu chybí chasník, po cizincích zkouší Yunise. Kouč: Útočníků je málo

Hledání silného forvarda pokračuje. Nigerijec Johnson Owusu (24) z béčka portugalského Maritima a Černohorec Nedeljko Kovinič (20) z FK Bokelj zatím nejsou to, co Zlín potřebuje. Tedy náhradu za kapitána Tomáše Poznara, který v průběhu minulé sezony odešel do polské Niecieczy. Teď zkusí přesvědčit Jakub Yunis z Olomouce, který neuspěl na zkoušce v Brně. Jelínkův výběr v úterý odjíždí na čtyřdenní soustředění do Velkých Karlovic, další přípravný duel ho čeká v sobotu po návratu proti Líšni.

Trenére, kde najdete nového Poznara?

„Alternativy máme, to po Poznyho odchodu předvedl Vuky (Vukadin Vukadinovič). Herně jsme si s tím poradili. Na druhou stranu, o tomto postu se bavíme a hledáme řešení. Uvítal bych, kdyby někdo přišel. Útočníků je ale málo. Tu roli dokáže plnit Tonda Fantiš, i s vyššími stopery dokáže uhrát souboj, dostat se do hlavičky, dát branku.“

Ale klasický hroťák to není…

„Přesně tak. Chybí nám urostlý chasník, který si fakt dá dva borce na záda. My jsme Zlín a proti top týmům hrajeme často v defenzivnějším postavení. Když potřebujeme nahoře podržet balon, aby se nám pořád nevracel, je takový typ útočníka platný. S ním bychom aspoň mohli střídat styl hry.“

Nemůže tu roli plnit silák Lamin Jawo?

„Tuhle variantu jsme taky několikrát zkoušeli. Lamin má ale víc rád balon, nikdy nebude jenom stát, natahovat obranu a sklepávat. Vždy se snažím přizpůsobit hru daným hráčům. Pozny dokázal udržet, sklepnout, otočit hru. Vuky měl zase rozběhy za obranu, hráli jsme víc přes střed hřiště. Přizpůsobili jsme se tomu. Lamin chce být víc na míči, mít víc doteků. Je to jiný typ fotbalisty. Ale i tohle je alternativa.“

Co mladý Libor Bobčík? Ještě na to nemá?

„Lichotí mi jeho zarputilost. Bojuje, aby se ukázal. Někdy je to až moc, musíme ho krotit. Pořád je to hráč ve vývoji, nejde rovnou o hráče do ligy. Ale pevně věřím, že jednou jím bude. Má správnou drzost na míči. Dovolí si jít v šestnáctce mezi tři protihráče. Když něco zkazí, nepodělá se z toho a chce další balon. Tohle jsou věci, které v něm nesmíme zabít.“

V kádru zatím zůstává i habán Šimon Chwaszcz, jenž se vrátil z hostování. Může se chytit?

„Šimon je spíš nebezpečný v boxu. Kvalita udržení míče musí být u něj na vyšší úrovni. Věřím, že kádr ještě není uzavřený. Rozhodně tady nesedíme s tím, že máme hotový kádr.“

Posilou by měl být rozhodně Lukáš Bartošák, který měl velmi dobrou sezonu v Karviné. Ale jeho předchozí štace ve Zlíně mu moc nevyšla. Věříte mu?

„V Karviné patřil mezi nejlepší hráče. Je na nás trenérech, abychom jeho kvalitu dostali na hřiště. V přípravných zápasech ukazuje, že může být platný. Dokáže předvídat, v ofenzivě je správně drzý, o standardních situacích se nemusíme bavit. Ale musí pracovat. V tomto jsem asi přísnější, hlavně směrem do defenzivy. Ty věci musí plnit. Zvýšil konkurenci. Mrzí mě, že do toho zatím nemůže zasáhnout Adam Hloušek. Bart zalepil díru po Robovi Matejovovi.“

Nahradí opavský Joss Didiba oporu Cheicka Condeho?

„V zápasech se jeví slušně. Ale je tady krátkou chvíli, adaptace bude nějakou dobu trvat. Je dobře, že může hrát i stopera. Opavu jsem sledoval. Věděl jsem, co je za hráče. Didibu jsem řešil i s Honzou Žídkem i s Kovim (Radoslavem Kováčem), se kterým studuju trenérskou licenci. Každý, kdo s ním hrál, říkal, že má potenciál růst. A to mě baví.“