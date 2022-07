Chorý o kariéře, rivalitě s „S“ i pochybách: Titul řadím nade všechno!

Pod Alpami v rakouském Westendorfu z něj srší energie a vášeň pro hru. Září mu oči, když mluví o nečekané titulové jízdě. Během půlhodinového povídání několikrát zdůrazní, jak je pro něj důležitý tým, který řadí nad osobní prospěch. A zvážní, když přijde řeč na karetní prohřešky z minulosti, kdy to na hřišti přeháněl s agresivitou. „Zapracoval jsem na sobě,“ říká klíčový plzeňský útočník Tomáš Chorý.

Jak jste na tom na konci přípravy zdravotně?

„Jsem v pohodě, měl jsem jen nějakou drobnost. Trenér Bílek za mnou před zápasem proti St. Truiden (1:3) přišel, říkal mi, že to nebudeme nějak rvát, že si stejně ještě potřebuje vyzkoušet jiné varianty, tak jsem zápas vynechal. Ale teď už jsem připravený a je všechno v pořádku.“

Znepokojila vás prohra 1:3 po ne zcela ideálním výkonu?

„Určitě bych z toho nedělal vědu, góly padly ze standardních situací. Tam byla naše největší chyba. Ještě si to rozebereme a věříme, že se to v dalších zápasech už nebude opakovat. Standardky rozhodují zápasy, o ty se máme spíš opírat, než z nich dostávat góly.“

Otevřela vám kvalita Belgičanů oči směrem k zápasům na evropské scéně?„Určitě. Belgičané měli hodně běhavých hráčů z Japonska, chtěli hrát aktivně a napadat. Pro ně to byla generálka na ligu (začínají 23. července), my jsme do toho šli z plného tréninku. Hráli v nejsilnějším složení, opravdu jim to hodně běhalo, jezdilo. My jsme ještě ve fázi, kdy fakt hodně trénujeme, dáváme do přípravy maximum. Kluci sami cítili, že to z jejich strany bylo ještě trošku zatažené, také to je omlouvá. Vůbec bych to nějak víc neřešil. Připravíme se na Besiktas, to pro nás bude zkouška ohněm, abychom zvládli evropské poháry.“

Jste nachystaní na boje o Evropu, kde v základní skupině chybíte tři roky?„Výchozí pozici máme dobrou. Kluci jsou otrkaní, někteří už zažili Ligu mistrů, třeba kapitán Lukáš Hejda. Můžeme se opřít o Kalviho (Lukáše Kalvacha), vzadu máme i Luďu (Pernicu). Na evropské scéně jsou to zkušení borci, nemám strach, že do toho vstoupíme špatně. Naopak týmu věřím, že v Evropě uděláme dobrou sezonu.“

Vzpomenete si ještě na váš gól v Lize mistrů doma proti AS Řím, kdy jste v prosinci 2018 rozhodl o výhře 2:1 a pomohl k postupu do jarní fáze Evropské ligy?

„Letí to opravdu hodně, už to jsou čtyři roky. Ten okamžik byl neuvěřitelný, určitě bych si ho chtěl zopakovat. Liga mistrů je nejvíc, každý fotbalista si ji chce zahrát. Bylo by to krásné, ale naší prioritou je hrát jakékoliv evropské poháry. Teď se soustředíme na nejbližší zápas proti Rize nebo Helsinkám. Snad okamžiků v Evropě, jaké jsem zažil proti Římu nebo Moskvě, zažiju ještě mnohem víc.“