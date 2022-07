Spokojený Horváth: Dobrý zápas, měli jsme vyhrát. Hejda bude připravený

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Plzeňské střídačce několikrát zatrnulo, když nahecovaní hráči Besiktase vlétli do soubojů nohama napřed. Remízovou generálku 0:0 nakonec český mistr zvládl bez újmy, k naprosté spokojenosti chyběl pouze vstřelený gól. „Měli jsme vyhrát,“ hodnotil utkání západočeský asistent Pavel Horváth pro klubový web a iSport.cz.

Byla to náročná generálka?

„Odehráli jsme těžký zápas na výborném hřišti před zajímavou kulisou na to, že šlo o přátelák. Pro nás to bylo užitečné porovnání s mužstvem, které určitě má velké ambice. Celkově to bylo velmi dobré.“

Vzadu jste udrželi nulu, s čímž trenéři musí být spokojení.

„Naposledy proti St. Truidenu jsme dostali tři góly po standardkách, což jsme dneska eliminovali. Zápas jsme měli vyhrát, měli jsme dvě opravdu veliké šance a bohužel je neproměnili. Máme ještě týden na to, abychom se v tomhle zlepšili. Gólů jsme v uplynulých zápasech moc nedali (v Rakousku ve třech zápasech jediný), ale o to v tuhle chvíli asi úplně nešlo.“

Na co se týden před startem sezony po návratu do Plzně ještě zaměříte?

„Zatím všechno probíhá tak, jsme si představovali. Také tenhle zápas byl hodně kvalitou vysoko. Bylo vidět, že jsme se poučili ze zápasu proti St. Truidenu. Tam jsme byli slabší a nevyrovnali se s jejich tříobráncovým systémem. Dneska jsme to zvládli. Minimálně jsme byli vyrovnaným soupeřem, jak jsem říkal, měli dvě stoprocentní šance a takové soupeř neměl.“

Stihne se uzdravit kapitán Lukáš Hejda, který proti Besiktasi chyběl?

„Lukáš už má svůj věk (32), on sám říkal, že je to na čtyři až pět dní, což odpovídá. Viděl jsem jeho kotník, myslím si, že to tak bude.“

Takže o něj nemáte strach?

„S tímhle zranění má zkušenosti, sám cítí, jak to je. Až se vrátíme domů, bude stoprocentně připravený do tréninku.“

Jste spokojení s Filipem Čihákem, který dostal šanci místo Hejdy?

„Pro něj i ten předchozí zápas byla velká zkouška. Ukazuje, že to pro něj není nové, jde o postupný krok. Hráči, proti kterým nastupuje, jsou asi kvalitnější, než v české lize. V každém tréninku sbírá zkušenosti, je na něm vidět sebevědomí. Občas něco zkazí, to ale vzhledem k jeho věku (23) patří.“

Udržená nula je dobrým signálem do dalších zápasů?

„Jednoznačně. Zápas byl opravdu dobrý, odehráli jsme ho tak, jak jsme chtěli. Zvedli jsme se, v určitých pasážích jsme byli dobří.“

Jaké šance jste měl na mysli?

„René Dedič, Venca Pilař, Honza Kopic, v první půli Tomáš Chorý. Takže jich bylo nakonec víc.“

Nepřeháněli to Turci s agresivitou?

„Takové zápasy někdy jsou. Také jejich hráči bojují o místo v kádru, v Besiktasi je na ně určitě velký tlak. Naštěstí se nikomu nic nestalo.“

Nečekáte víc směrem dopředu od Jana Sýkory?

„Pohybově tam od něj zase byly výborné věci, také směrem dozadu, o čem jsme se bavili na trénincích, tak plnil bezezbytku. Honza je nastavený tak, že se pro mužstvo rozkrájí, je mu jedno, jakou pozici hraje. Vytvořil dvě zajímavé situace – z jedné byla tutovka Tomáše Chorého. Za mě dobrý výkon.“

Jak hodnotíte celé soustředění?

„Jsme spokojení, jezdíme sem pravidelně. Jak se soupeři, s hřištěm i prostředím, V zápasech nebyly velké šarvátky, měli jsme soupeře, kteří nás prověřili a snad i posunuli.“

Stihne začátek sezony Aleš Čermák, který v Rakousku nemohl trénovat?

„Až přijedeme do Plzně, půjde znovu na vyšetření. Zdá se, že to asi jenom koňar nebyl. Samozřejmě je to škoda.“