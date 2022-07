S Baníkem slaví i tři brankáři West Hamu. Mikloško: Hart je pohodář

„Joe je určitě jedním z nejlepších gólmanů Anglie posledních let,“ chválil kolegu Mikloško pro Magazín Baníku. „Z brankářů, kteří přišli po Seamanovi, možná vůbec nejúspěšnější. Má svůj styl, někdy trochu neortodoxní, ale rozhodně účelný. Těží ze své obratnosti a ohebnosti, která mu pomáhá především v situacích jeden na jednoho. Hodně pohodový kluk.“

Není sám, kdo takto o zkušeném gólmanovi mluví. Charles Joseph John Hart, jak zní celé jeho jméno, zaujal už v rodném Shrewsbury Town. Na škole sice koketoval i s kriketem, ale přednost dostal fotbal. Na tréninky začal jezdit v deseti letech na kole, ve čtrnácti už trénoval s prvním týmem Shrewsbury.

„Kdo to je, ptal se tehdejší manažer klubu Kevin Radcliffe,“ líčil s úsměvem pro MailSport trenér brankářů Dave Timmins. „Neznal ho. Ale věřil mi, nechal ho s námi trénovat. Já pro změnu věděl, že když pozná Joeův charakter a schopnosti, bude ho za chvíli znát velmi dobře.“

Timmins se s Hartem potkává od jeho osmi let. Dobře věděl, jak se umí zakousnout. „Už jako dítě dělal všechno, co mohl, aby si měl šanci vydělat na živobytí fotbalem,“ popisoval kouč. „Nikdy se nevymlouval. Když se mu nedařilo, netruchlil. Jen se sám hned ptal – co mám zlepšit, abych to dělal správně?“

V rozjezdu mu prý pomohlo i to, že jako dítě nebyl nikdy zvyklý na luxus a špičkové podmínky. „Trénoval a hrál na špatných hřištích, v bahně. A pokud jsme pracovali večer, museli jsme si přistavit vlastní světla,“ líčil Timmins.

Sám o Hartových schopnostech nepochyboval. Hvězdná kariéra gólmana, který s Manchesterem City slavil dva mistrovské tituly (2012 a 2014), ho nepřekvapila. „Joe se osvědčil ve Shrewsbury, v City, v anglické reprezentaci i teď v Celticu,“ připomíná Timmins.

„Možná už byl trochu odepisovaný, ale znovu se dostal do vrcholné formy a jako klíčový hráč pomohl Celticu v minulé sezoně k titulu.“

Znovu se podle něj ukázala jeho touha uspět a ocelový charakter. „Nikdy nechtěl dostat výprask, jeho postoj byl vždycky takový, že ho život nikdy neporazí! Cokoli jste na něj hodili, vypořádal se s tím. Nepřekvapuje mě to.“