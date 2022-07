Dloubák: Změny ve Spartě si půl roku mohou sedat. Rosický je pragmatičtější

Spartu už za týden čeká první soutěžní zápas pod novým trenérem Brianem Priskem. Jeho realizační tým už od začátku svého angažmá vštěpuje letenskému týmu od základu nové principy hry a je otázka, jakým způsobem je přijmou i sami hráči. Jak dlouho by změny mohly trvat, než se naplno projeví, co všechno obnášejí a jak vypadá sparťanská příprava na sezonu přímo na soustředění v Rakousku, kde je i reportér deníku Sport Jan Vacek? Je Tomáš Rosický pragmatičtější než dřív, změnila Sparta přístup k transferům a co má na starosti Tomáš Sivok?