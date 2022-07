Kuchta udeřil, ostatní sparťané pálili. A Priske jen kroutil hlavou...

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Ruku na srdce, tohle byl zápas, který měla Sparta vyhrát rozdílem třídy. To minimálně. Letenští ovšem středeční generálku proti madařskému soupeři Paksi FC proměnili ve festival zahozených tutovek. Z bídy v zakončení dokázal vystoupit pouze útočník Jan Kuchta, jenž si svým premiérovým zásahem otevřel v rudém dresu střelecký účet. Po remíze 1:1 ovšem převládá pachuť. „Je zázrak, že utkání skončilo takovým výsledkem,“ prohlásil trenér Brian Priske.

Bylo dobrých dvacet minut po zápase. Když opouštěl slunkem vyprahlý trávník venkovského stadionu v městečku Völkermarkt, ještě to v něm bublalo.

„V poločase jsme měli vést o čtyři góly,“ zahalasil gólman Dominik Holec směrem k hlavnímu analytikovi Stephenu Foystonovi.

Výstižné hodnocení. A naprosto přesné. Sparta totiž v generálce na novou sezonu proti Paksi uspořádala soutěž v tom, co všechno lze taky nedat…

Vítězem se stal obránce Tomáš Wiesner, jenž dvakrát zakončoval prakticky do odkryté branky. Ani jednou nebyl úspěšný. Hned v závěsu zůstal Adam Karabec, autor neproměněné penalty. Další šance měli Lukáš Haraslín s Janem Fortelným, střídající Matěj Ryneš trefil břevno.

„Možností jsme si vytvořili opravdu spoustu. Je zázrak, že zápas skončil výsledkem 1:1. Měli jsme vstřelit alespoň pět gólů, do toho jsme nedali penaltu. Utkání jsme měli po celou dobu pod kontrolou,“ hodnotil hlavní trenér Brian Priske.

Z ofenzivní bídy tak vystoupil pouze útočník Jan Kuchta, který po necelé čtvrt hodině hry nádherně převzal přihrávku od Lukáše Sadílka a s přehledem zakončil.

„Když dá útočník gól, je to vždycky důležité. Pro nás i pro něj. Věřím, že přidá spoustu dalších branek,“ zdůraznil Priske.

Dánský kouč poslal na plac prakticky to nejlepší, co měl k dispozici. V základní sestavě nechyběly letní posily Sadílek, Kuchta a Jaroslav Zelený, jen mezi náhradníky naopak zůstal Jan Mejdr. Přetrvávající trable nepustily do akce Ladislava Krejčího mladšího, Tomáše Čvančaru či Davida Pavelku.

„Uvidíme, v jaké sestavě půjdeme do prvního soutěžního zápasu. V generálce jsme byli spokojení nejen s hráči, kteří nastoupili od začátku, ale i s těmi, kteří zasáhli do hry v průběhu zápasu. Nemůžeme spoléhat jenom na jedenáct kluků. Jsem proto rád, že máme na výběr,“ uvedl letenský kouč.

Z herního soustředění v Rakousku se tak Sparta vrací s vědomím, že uspěla pouze v jednom ze tří přípravných duelů. Koncovka jí ostatně nedrhla jen proti Maďarům, střelecky naprázdno vyšla i v souboji s Wolfsbergerem.

Pozitivem naopak jsou výkony navrátilce z hostování Fortelného i stále viditelnější síla v aktivním presinku. To je ostatně něco, co rudí drilovali prakticky po celý kemp v Bad Kleinkirchheimu.

„Jsem spokojený. Myslím, že jsme udělali několik kroků kupředu a zlepšujeme se. V některých zápasech jsme podali opravdu dobré výkony, zároveň jsme si ověřili, že máme na čem pracovat. Ale to je běžné. Po fyzické i taktické stránce ale hráči naší práci rychle přivykli, což je důležité,“ pochvaloval si Priske.

Zda mu dobrý rozmar vydrží, to se uvidí už příští čtvrtek. Na programu bude ostrý start nové sezony a úvodní bitva v rámci druhého předkola Konferenční ligy proti Vikingu.