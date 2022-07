Lob z půlky? Kopl jsem to jako dřevák, řekl Zelený. Litoval nevyužitých šancí

Z posledního přípravného testu berete remízu 1:1, určitě jste ale pomýšleli na víc, že?

(pokyvuje hlavou) „Doplatili jsme na to, že jsme v první půli neproměnili šance. Měli jsme tam dobré tři čtyři příležitosti. Plus penaltu. Je to škoda, soupeř měl v prvním poločase jen jeden nepříjemný nákop, a po změně stran dal gól z jediné šance. Doplatili jsme na produktivitu, mohli jsme rozhodnout už v prvním poločase.“

Vy jste si během utkání zkusil pozici stopera i levého beka. Kde se vám hrálo lépe?

„Na bekovi jsem naštěstí hrál jenom chvíli, už jsem toho taky měl plné kecky. Vzhledem k tomu, že na konci byl soupeř trochu unavený, to ale nebylo tak hrozné. V tomhle počasí nicméně žádný post není příjemný.“

Dokonce jste mohl dát i gól, střelou z poloviny hřiště jste ale těsně minul. Už se vám někdy povedlo takový gól dát?

„Ještě ne, ale párkrát jsem to už zkusil. Tenhle pokus byl docela k ničemu, trefil jsem to blbě. Sjelo mi to. Gólman byl vysoko, kdybych to trefil lépe, zavařil bych mu. Ale kopl jsem to jako dřevák.“

Do ostrého začátku sezony zbývá týden. Cítíte, že herní projev je stále trochu syrový?

„Myslím, že když přijde nový trenérský štáb, není to nikdy jednoduché. Chtějí zakomponovat prvky, na které jsem třeba já osobně nebyl zvyklý. Nejde to udělat během měsíce, aby to bylo tip ťop. Některé věci je potřeba zlepšit. Celkově si ovšem myslím, že to nebylo špatné. Jen škoda těch šancí.“

Budete v následujících dnech pilovat především koncovku?

„Samozřejmě. Musíme si ale vyhodnotit i inkasovaný gól. Byl to v podstatě odkop za obranu, dalo se to pohlídat. I na tom můžeme pracovat. Ale když nedáte góly, tak jednoduše nemůžete vyhrát.“