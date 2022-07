Priske po soustředění: Zlepšujeme se. Chystá redukci, chtěl by další posily?

V generálce jste měli jasně navrch, ale berete pouze remízu. Jak finální test hodnotíte?

„Byl to zápas, který jsme měli pod kontrolou skoro po celých devadesát minut. Šancí jsme si vytvořili více než dost. Je zázrak, že to skončilo 1:1. Mohli jsme dát minimálně pět branek, navíc jsme neproměnili penaltu. Měli jsme opravdu mnoho dobrých příležitostí, ale z nějakého důvodu to tam zkrátka nepadalo. Zároveň jsme soupeři úplně zbytečně věnovali několik šancí včetně té gólové. To mě pochopitelně trochu zklamalo.“

Možná lepší, že jste si střeleckou bídu prožili už teď v přípravě, souhlasíte?

„Tohle se těžko posuzuje. Jasně, že jsem teď zklamaný. I za kluky, protože dřeli celých devadesát minut, navíc na náročném hřišti a při velkém horku. Myslím ale, že všichni hráči ukázali koncentraci. Chtěli odevzdat to nejlepší a určitě si zasloužili vstřelit více branek a zvítězit. Pro nás je to cenná lekce. Nemůžeme si dovolit dostat takový gól, když máme zápas ve svých rukou. V takových situacích musíme přidat druhý, třetí, klidně i čtvrtý. A hrát tak, abychom soupeři nedali žádnou příležitost udeřit.“

Jak celkově hodnotíte herní soustředění v Rakousku?

„Převládá spokojenost. Udělali jsme několik kroků kupředu. Zlepšujeme se. Předvedli jsme několik dobrých výkonů i v ostatních zápasech. Zároveň jsme ale viděli, že je ještě potřeba určité herní prvky doladit. S tím jsme nicméně počítali. Hráči se našemu stylu přizpůsobili dobře, jak po fyzické, tak po taktické stránce. V celé řadě aspektů. Naším úkolem nyní je, aby se nám vše dařilo po celý zápas tak, abychom jej byli schopni dotáhnout k výsledku, který si zasloužíme. Proti Wolfsbergeru to bylo podobné, také jsme mohli z utkání vytěžit víc než porážku. Jdeme správným směrem, ale je před námi ještě spousta práce.“

První gól v dresu Sparty vstřelil Jan Kuchta. Potěšil vás?

„Samozřejmě. Když útočník střílí branky, je to dobré jak pro klub, tak pro samotného hráče. Tedy i pro Kuchtu. Je vždy důležité vstřelit první gól co nejdřív. Doufejme, že jich v budoucnu nastřílí ještě mnohem víc.“

Ve třech duelech v rámci soustředění jste ale vstřelili jen tři góly. Znepokojuje vás slabá produktivita?

„Jenom trochu. V posledních dvou zápasech jsme měli dost šancí na to, abychom dali víc než jenom jednu branku. Ale takový je fotbal, někdy nám chybělo i trochu štěstí. Trefíme břevno, pak to hráč soupeře vykopne z brankové čáry. Pro mě je hlavní, že hráči na hřišti dělají správné věci, volí správná rozhodnutí. Kdybychom si šance nevytvářeli, byl bych znepokojený mnohem víc.“

Jste se současnou podobou kádru spokojený či byste uvítal další posílení?

(lehce se usměje) „Moje práce je, abych se soustředil na hráče, které tu máme k dispozici. Hodně se bavíme s Tomášem (Rosickým) a vyhodnocujeme si sílu týmu. Rozebíráme úplně všechno, což je přirozené. Jsem s tímhle kádrem spokojený. Je jen na nás, abychom na první utkání byli připravení co nejlépe.“

Mužstvo ale po návratu do Prahy projde redukcí, že?

„Jasně. V Rakousku jsme měli víc hráčů, včetně několika mladých kluků z akademie. Bylo to pro nás cenné, že jsme je mohli vidět několik dní v akci. V Praze ale tým zúžíme. Nemůžeme mít při tréninku na hřišti osmadvacet hráčů. Ale to je běžný proces.“

Proti Paksi jste na hřiště poslal prakticky to nejsilnější. Může být sestava na první duel s Vikingem podobná?

„Uvidíme. Byli jsme spokojení nejen s hráči, kteří nastoupili od začátku, ale i s těmi, kteří zasáhli do hry v průběhu zápasu. Nemůžeme spoléhat jenom na jedenáct hráčů. Jsem rád, že máme na výběr. Sezona bude dlouhá, čeká nás spoustu zápasů.“