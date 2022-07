Tvrdíkův návrat do Slavie: Úplně zdravý nejsem, ale... Děkoval i rivalům

Zpráva o Tvrdíkově vážné nemoci na jaře šokovala Slavii i celý český fotbal. Teď ale z Edenu přicházejí výborné novinky.

Šéf ligového vicemistra vystoupil na čtvrteční tiskovce, na které Pražané ve velkém představili změny i plány do budoucna, a hned na úvod se ke svému zdravotnímu stavu vyjádřil.

„Měl jsem rakovinu, ta se rychle vyléčit nedá. Jsem onkologickým pacientem, možná jím budu do konce života. Pořád nejsem úplně zdravý a potýkám se s následky léčby. Mám za sebou operaci a ozařování, s nemocí ještě budu bojovat další měsíce, pravděpodobně roky. Ale můj stav mi umožnuje, abych se vrátil do práce,“ popsal Tvrdík, jak se cítí.

Být dál v ústraní už mu nevyhovovalo.

„Nechci už sedět mezi čtyřma stěnama doma a přemýšlet, co mě čeká. Myslím, že klub potřebuje, abych se vrátil, kolegové už jsou unavení,“ pousmál se. „Těším se zpátky do práce a jsem hrozně rád, že se do Slavie vracím. Vracím se mezi přátele a věřím, že mi to pomůže i do dalšího boje s nemocí,“ doplnil.

Zároveň také ocenil solidaritu a podporu fanoušků i zástupců největších soupeřů. „Přišly mi tisíce zpráv, byl jsem dojatý a překvapený. A děkuju i manažerům ostatních klubů, zejména Sparty, Plzně nebo Baníku. Ukázalo se, že když jde o vážnou věc, rivalita jde stranou,“ podotkl Tvrdík.

V dalším průběhu tiskové konference se pak omluvil slávistické legendě Milanu Škodovi, kterého v proslovu omylem překřtil na bratra Michala. „Vnímejte mé chyby s nadhledem. Pro mě je po nemoci zázrak, že jsem tady a můžu k vám hovořit,“ poprosil o ohleduplnost.