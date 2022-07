Trpišovský o změnách v kádru: Máme tři tipy na stopera. Kdo odejde?

Jaké změny v kádru vás čekají?

„Minimálně jeden hráč přijde a čeká nás zeštíhlování. Ale chceme se poučit z loňského léta, kdy někteří hráči v přípavě vypadali dobře a v ostrých zápasech pak tu pohodu ztratili. Naopak bychom si tu nechali spíš některé jiné.“

Jsou na odchodu Daniel Samek s Maksymem Talovierovem?

„Registrujeme poptávku na hráče na hostování, u některých jsme blíž, u některých dál… Budeme zvažovat, co každý konkrétní hráč potřebuje. U Dana Samka budeme chtít herní praxi v lize, jeho odchod je na spadnutí. Klub, kde dostane vytížení, jsme vybírali hodně pečlivě. Stejný případ je Max Talovierov. Oba odejdou do klubů, kde budou pokračovat, v tom, co po nich chceme. Přáli bychom si, aby se stejně jako Matěj Valenta jednou mohli vrátit a atakovali základní sestavu.“

A Srdjan Plavšič?

„U Srdjana je problém, že měl zranění z posledního ligového zápasu a nebyl v plném tréninku. Oscar i Jurásek na levém beku vypadají dobře, na křídlech máme také přetlak. Tým se navíc mění, v zimě jsme prodali špílmachra, proto jsme museli upravit styl. Vše na sebe navazuje, úkoly některých hráčů se změnily. V nejbližší době tedy dojde k zúžení, odejdou tři hráči během dvou dnů. Do sezony bychom chtěli jít se zhruba dvaadvaceti hráči s tím, že dva budou pendlovat mezi áčkem a béčkem. Plus brankáři, které z toho vyjímám.“

Platí, že chcete ještě přivést stopera? A je vyhlédnutou posilou Švéd Isak Hien?

„Ano, protože Ondra Kúdela zamířil do zahraničí, David Hovorka se vážně zranil v přípravě a Taras Kačaraba si přivezl trest do evropských kvalifikací. Jarda (šéf Tvrdík) se vždycky ptá, co se všemi stopery budeme dělat, když budou zdraví… Jenže to se snad ještě nikdy nestalo, že by všichni byli k dispozici. Pak jsme tam museli zasouvat další hráče. Tomáše Holeše už tam využívat nechceme, potřebujeme ho ve středu hřiště. Chceme přivést fyzicky dobře vybaveného hráče. Už se to povedlo u Eduarda Santose, který byl náš hlavní cíl. Teď máme tři tipy, jeden z Česka a dva ze zahraničí. Ale všechna jednání jsou komplikovaná. S Hienem jsme v kontaktu dlouho, hodně si ho přejeme. Uvidíme, jaký to bude mít vývoj.“

Ve druhé lize bude vedle partnerské Vlašimi hrát i slávistické béčko. Mění se pro vás něco?

„Je to obrovský bonus. Jak spolupráce s Vlašimí, tak postup béčka z ČFL. Dává nám to spoustu možností. Druhá liga je výborná soutěž pro rozvoj mladých hráčů i těch, kteří zrovna nenastoupí za áčko. Máme možnost si víc hráčů nechat, nemusíme řešit skok mezi první a třeti ligou. Obecně byla v minulé sezoně radost se na naše mladé hráče dívat. Postup béčka přinesl jen pozivita.“

Je speciální motivací, že finále Konferenční ligy se bude hrát v Edenu?

„Pokaždé když někdo mluvil o pohárovém finále, tak jsme pak vypadli, nerad to slyším. A předtím to bylo vždy před čtvrtfinále, teď jsme ještě ani nezačali. (pousmál se) Ale samozřejmě to vnímáme, budeme chtít uspět a dostat se co nejdál. První krok však je vůbec se dostat do skupiny. To je hlavní cíl, pak se můžeme bavit co dál.“