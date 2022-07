Bílkova víra v partu mistrů. Základ nejspíš bez posil, zužování po LM

Co naznačil trenér Michal Bílek na pátečním setkání s novináři? Třeba to, že zužování početného kádru začne řešit až po vstupu do druhého předkola Ligy mistrů proti Helsinkám. Do základu se mu navíc nejspíš nevejde žádná posila, byť Plzeň v létě přivedla osm nových tváří.

Viktoria v napjatém rozpočtu počítá každou korunu, přesto přivedla do týmu zajímavé fotbalisty. Během přípravy ale žádný z nových adeptů nezabral tolik, aby se prodral do základní jedenáctky, kterou trenéři plánují vyslat na start sezony v Helsinkách.

„Tým jsme dobře doplnili. Pro některé kluky není jednoduché, aby zapadli do základu. Ale všichni pracovali v tréninku výborně a zodpovědně. V tomhle jsme spokojení,“ zdůraznil trenér Michal Bílek.

Do startu sezony přesto vyrazí s osvědčenými tvářemi. Poučná byla druhá příprava v Rakousku. Proti St. Truiden nastoupila Plzeň v kombinované sestavě, ale v první půli třikrát inkasovala po standardních situacích. Trenéři velmi rychle vyhodnotili situaci v týmu a utnuli experimenty. Právě tady vykrystalizovalo rozhodnutí, že trenérský štáb nepůjde cestou velkých změn.

Bílek se znovu opře o gólmana Staňka, kapitána Hejdu a jeho osvědčené parťáky v obraně, střeďáky Kalvacha s Buchou, křídla Mosqeru s Kopicem i podhrot Sýkoru. Po Beauguelově odchodu si pozici útočné jedničky vydřel Tomáš Chorý.

„Jsme rádi, že je tady větší konkurence, hráči, co tady byli, teď cítí tlak od nováčků. Je to jenom dobře, vždycky vás posouvá konkurence. Jsem přesvědčený, že všichni budou pro Plzeň dobrými posilami,“ pravil Bílek. Nejblíže do sestavy má zkušený navrátilec Václav Pilař, který zvládl přípravu na vysoké úrovni. Mosquera na levé straně ale vypadá ještě lépe.

Změny budou. Ale až po Helsinkách

Před středečním vstupem do druhého předkola Ligy mistrů trenér věří mistrovské partě a ostatní ho musí teprve přesvědčit. Zároveň si v týmu nechává početný hráčský arsenál, aby byl připravený na náročný letní program.

„Kádr ještě uzavřený není, přestupový termín je dlouhý a ke změnám může dojít,“ upozornil kouč. „Hráčů máme hodně, ale pokud se naskytne možnost příchodu kvalitního hráče, určitě to zvážíme.“

A co odchody? Ze soustředění kvůli svalovému problému odjel předčasně do Plzně Robin Hranáč. Zdravotní problémy nepustily do tréninků ani zápasů v klíčové fázi přípravy Aleše Čermáka. Naopak o místo zabojoval Ondřej Mihálik, s nímž se v Plzni příliš nepočítalo. „Soustředíme se teď na utkání s Helsinkami, potom to začneme řešit. Změny pravděpodobně budou,“ naznačil Bílek.

Plzeň do startu ostrých zápasů potřebuje vylepšit ofenzivu. Jan Kliment, uvažovaná náhrada za devatenáctigólového Jeana-Davida Beauguela, ještě potřebuje čas na sžívání s týmem. Navíc se mu do pohárů přenáší trest z působení v dánském Bröndby, kde byl vyloučený v sezoně 2017/18.

„Právě proto nehrál generálku proti Besiktasi,“ vysvětlil Bílek. „Hodně si od něj slibujeme, dělali jsme ho místo Bogyho. Ale nebude to pro něj jednoduché, když v minulé sezoně v Polsku pravidelně nehrál. Poctivě pracuje, snad se rychle dostane do formy a bude platným hráčem, potřebujeme ho. Máme vepředu Chorase, Klimenta, Dediče a Trusu, takže na výběr tam je. Hodně si od všech slibujeme,“ dodal plzeňský kouč.

Zda je Viktoria opravdu dobře nachystaná, ukáže ostrý start už v příštím týdnu. Zrádná umělka v Helsinkách znamená složitou prověrku českého mistra. „Naším cílem je postoupit do základní skupiny evropských pohárů. Nezbývá nic jiného než naplno zabrat už v dvojzápase s Helsinkami a postoupit. Úvod je pro celou sezonu nesmírně důležitý, soustředíme se na to, aby nám to v pohárech i v lize vyšlo,“ doufal.