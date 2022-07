Z Drnovic pod Alpy. Komňacký jel za sousedem a na dobrý fotbal

Scenérie jako z pohádky. Nad stadionkem v Neukirchenu se tyčí vrcholky Alp, kousek od hřiště byla během utkání v plném provozu lanovky s turisty, svítilo sluníčko, teploměr ukazoval příjemných čtyřiadvacet stupňů, ve stánku se čepovalo pivo. A fotbal? Nebyl vůbec špatný. „První poločas byl výborný, skoro na úrovni našeho ligového zápasu. Mělo to dynamiku, rychlost,“ vystihl Jozef Weber, nový kouč Jihočechů.

Německý Union, pátý celek posledního bundesligového ročníku a nedávný protivník Slavie v Konferenční lize, nasadil proti českému týmu nabitou jedenáctku. Prakticky tu základní, byť prošla v posledním období mnoha změnami. „Chvilku jsem se bavil s jejich trenérem (Ursem Fischerem) a říkal, že proti nám hrála silnější sestava, než nastoupí v sobotu,“ informoval Weber. „Tak nevím, jestli mě konejšil,“ usmál se. Každopádně, proti italskému Udine nebude mít odpoledne berlínský mančaft takovou sílu.

Jihočechy proháněl mimo jiné šikovný Japonec Haraguči, jehož dvakrát skvěle vychytal brankář Dávid Šípoš. V základu byl i kapitán Christopher Trimmel a také autor jediné branky, záložník Paul Seguin. Posila z Fürthu se ve 35. minutě precizně trefila zpoza šestnáctky po zemi za tyč. Oslavily to stovky fanoušků v červeném, kteří dorazili z Německa podpořit své miláčky. Děti dováděly na prolézačkách (po utkání i podnapilí muži), ženy se kochaly výhledy a chlapi sledovali s pivem v ruce, jak Dynamo Budweis čelí bundesligové kvalitě.

Byla to fuška. Po půli už favorit dominoval. A kouč Weber musel své svěřence občas zpérovat. „Havlis, ještě jedna kolmice a jdeš dolů,“ káral stopera Lukáše Havla po špatné rozehrávce. Křídelník Roman Potočný to zase schytal za to, že se po ostrém faulu a žluté kartě neotočil směrem k rozhodčímu, který si ho volal k sobě. „To nic nebylo,“ culil se Potočný. „On je svérázný hráč, musím na něho být přísný. Doufám, že nám pomůže právě tou svérázností,“ přál si.

Jihočeši sice po středečním triumfu nad Augsburgem (1:0) dalšího německého soka nesvalili, ale stydět se nemusí. Takticky i běžecky těžkou bitvu zvládli. „Ještě nemám v hlavě základní sestavu. Spíš jsem chtěl protočit patnáct, šestnáct hráčů, o které se chceme opírat. Někteří dostali záhul, odehráli ve dvou utkáních sto pětatřicet minut. S tou konfrontací jsem spokojený,“ shrnul kouč, podle něhož má Union větší kvalitu než Augsburg. „Takových zápasů bychom potřebovali pro mladé kluky za rok deset,“ dodal před odjezdem na hotel do nedalekého Kaprunu.

V něm se jeho parta usídlila v hotelu, patřícímu Vlastimilu Košťálovi, bývalému šéfovi Sparty a předsedovi fotbalového svazu. „To jsem vůbec nevěděl,“ podivoval se útočník Tomáš Zajíc. Novinka to byla i pro jeho parťáka Romana Potočného. Košťála však možná do konce pobytu vůbec nepotkají, pracovní povinnosti ho odvály do Prahy.

Weberův soubor čeká ještě v pondělí partička s polskou Wieczystou Krakov. Slabší soupeř ze třetí ligy na závěr soustředění. Nebo ne? „Taky jsem si to myslel. Ale pak jsem se dozvěděl, že je velice ambiciózní a nakupuje hráče z první ligy. Ale náš plán se nemění. Výraznou porci minut dostane těch pět, co teď nehráli,“ potvrdil trenér, jenž po svém příchodu upravuje herní styl a implantuje do kádru nové borce. „Mužstvo trošku přetváříme. Je pracovité, jsou tu kvalitní hráči. Jsme spokojení,“ podotkl Weber, jenž nahradil na lavičce Davida Horejše. Ten už cepuje kousek za hranicemi v Itálii fotbalisty Jablonce.

Jeho „dědictví“ v Dynamu je například mladý záložník Nicolas Penner. V jednadvaceti letech už by měl začít rozbalovat naplno svůj talent. Po zranění dohnal kondici a snaží se zaujmout. Zatím mu to jde tak napůl. „Je v něm opravdu dost. Ale víc to zatím ukazuje na tréninku než v utkáních,“ poznamenal Weber. „Dávám mu hodně šancí. Budeme s ním mít trpělivost, ale potřebujeme, aby to, co umí, přenesl z tréninku do zápasu,“ vzkázal bývalému členovi akademie Juventusu Turín.

Podobně je na tom útočník Tomáš Zajíc, který na jaře v polském Lubinu takřka nehrával. Po návratu do české ligy měl co dohánět. „Přišel ve špatném stavu,“ nezapíral Weber. „ On to ví, nedávali jsme mu žádné úlevy. Všechno odtrénoval. Sotva lezl, tahal nohy. Taky s ním musíme být trpěliví. Ale má smlouvu na tři roky, připravujeme si ho na další období. S Vlašimí dal dva góly, což mu hrozně pomohlo. Víme, že branky dávat umí. Proti Unionu měl ve druhé půli naši jedinou šanci,“ připomněl hlavičku do středu Grillovy branky.

První duel odehrál slovenský středopolař Jakub Gric, posila ze Spartaku Trnava. V kádru se neobjevil náhodou. „Měli jsme ho připraveného dlouhodobě jako náhradu za Matěje Valentu, kdyby odešel,“ uvedl trenér. „Jednání se ale natahovala. Bohužel přišel až ve čtvrtek a rovnou jsme ho v pátek hodili do utkání. Nezklamal,“ hodnotil Gricův výkon v záloze.

Kouče potěšili také oba brankáři. Duo Martin Janáček-Dávid Šípoš si to v přípravě rozdává o pozici jedničky. „Gólmani se jeví solidně,“ souhlasil. „Janáček podal velmi dobrý výkon s Augsburgem, Šípoš s Unionem taky. Na ten gól se podívám, ale spíš tam byla chyba ve špatném postavení středových hráčů. Asi zůstaneme v tomto složení,“ dodal Weber.