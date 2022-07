Nový lídr? Heidenreich je z Jablonce nadšený: Funguje to jako v zahraničí

PŘÍMO Z ITÁLIE | Nový vůdce defenzivy Jablonce? Nabízí se to. David Heidenreich (22) pro tuhle roli už několik let v Itálii dozrává, jen čeká, až ho nějaký trenér zahrne důvěrou. V Atalantě Bergamo ještě jeho čas nenastal, tak to zkusí u Davida Horejše. Původně byl ve hře tvrdý přestup, ale ten Italové zatrhli. „Jablonec o mě stál. Jednání byla trošku delší a komplikovanější, nakonec jsme to dali na roční hostování,“ potvrdil zadák pro iSport.cz.

První zápas a hned kapitán. Jasně, primárně kvůli zápisnému. Ale i tak to byla v páteční přípravě proti italskému Sassuolu (1:3) docela signifikantní scénka. Pro Davida Heidenreicha není přirozená role v koutě. Chce být vidět, řídit obranu. Tahle vize se mu může v Jablonci splnit. „Když se koukneme dva roky nazpátek, moc jsem toho neodehrál. Herní pohoda mi chyběla. Hledal jsem klub, kde bych dostal možnost porvat se o porci minut,“ nastínil své představy.

Možná máte pořád pocit, že je mlaďounký. Příslib, který má vše před sebou. Ale pozor, už je mu čerstvě dvaadvacet. Dorostenecká léta jsou dávno fuč, Heidenreich by měl naplno prorazit v dospělém fotbale. Možnosti naznačil předloni při půlročním hostování v Teplicích (10 zápasů, 1 gól), ale od té době víceméně paběrkuje. „Když budu hrát pravidelně, možná se vrátím do reprezentační jednadvacítky,“ přál by si.

V Bergamu, ani na hostování v celku SPAL v Serii B, nepatřil rodák z Ústí nad Labem k nosným hráčům. Ačkoliv je členem Atalanty už šest let a kontrakt má na další tři roky, v pátek si zahrál proti protivníkovi z italské nejvyšší soutěže úplně poprvé. A to musel přijet pod Alpy s Jabloncem. Pozoruhodné. „V Atalantě jsme většinou hrávali proti týmům z nižších soutěží,“ vysvětlil stoper, jenž konfrontaci se Sassuolem uvítal.

Zažil něco, co dosud ne. „Jsme za tu zkušenost rádi. Herní rytmus je úplně jiný než u českých týmů,“ všiml si. „Italové nezmatkují, hrají v klidu. Brání i útočí jeden na jednoho. Jde o individuální techniku, jak se kdo uvolní, o přihrávku a hledání volného prostoru,“ popsal své dojmy ze souboje ve Vipitenu.

Jablonec se držel hodinu, nakonec padl 1:3. Vítr se točil, hřiště bylo suché. „Když se na to podívám, je po stranách i kratší,“ hodil odborným okem po place na okraji podhorského městečka.

Novic s osmnáctkou na dresu, při své premiéře nepropadl. Na sokovi zvučného jména, který nastoupil v téměř kompletní sestavě, pozoroval únavu. Navíc ze svého působení dobře ví, že italské celky v přípravných duelech nejdou do maxima. I tak vyzněl výkon Jihočechů pozitivně. Včetně nováčka Heidenreicha. „Trenér Horejš to má s realizačním týmem skvěle nastavené. Tréninky přesně odpovídají tomu, co po nás chce. Vypadá to dobře,“ ocenil. „Funguje to opravdu jako v zahraničí. Setkávám se s věcmi, na které jsem zvyklý,“ mnul si ruce.

V Jablonci od něj čekají konstruktivní rozehrávku zezadu. Žádné zběsilé alibistické nakopávání. To je styl, který má v sobě. „V mládeži jsem hrával výš, v záloze. S taťkou jsme to hodně tlačili na hernost. A v Itálii jsem do sebe dostal vůdčí osobnosti a defenzivní pudy, které ještě musím zlepšovat,“ uvědomoval si Heidenreich.