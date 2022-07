Krejčí je novým kapitánem Sparty. Priske ocenil jeho přístup a kvalitu

Dlouho se o tom mluvilo mezi fanoušky, nyní je to potvrzené i ze strany klubu. Novým kapitánem Sparty bude Ladislav Krejčí mladší, který převezme pásku po Bořku Dočkalovi. Do funkce jej však na pondělní předsezonní tiskové konferenci představil trenér Brian Priske. „Ano, Láďa tu sedí proto, že je nový kapitán. A to kvůli svému přístupu ale i tomu, že je prostě dobrý hráč,“ vysvětlil přítomným novinářům dánský kouč.