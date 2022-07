Sparta před sezonou: Krach v Evropě by bolel. Čupr chce vidět progres

Po Slavii se do boje o trofej pro vítěze FORTUNA:LIGY přihlásila i Sparta. Sportovní ředitel Tomáš Rosický doslova pronesl, že pro letenskou družinu je to ultimátní cíl. A to i přesto, že v létě prošel letenský klub proměnou, po pěti letech znovu vsadil na zahraničního trenéra a vydal se na cestu bez Adama Hložka. A s novým kapitánem Ladislavem Krejčím mladším. „Chceme vyhrávat tituly i poháry, ale jsme si vědomi, že nebudeme všechny hned válcovat, proto hlavně chceme vidět postupný progres,“ zjemnil prohlášení generální ředitel František Čupr.