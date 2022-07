Zima porazil krajany. Příchod Samka do „Bolky“ se zamotává. Skončí jinde?

Diváci na stadionku v Pergu sledovali, jak se Hoftychova parta snaží držet tempo s účastníkem Serie A. Vcelku se to dařilo, byť individuální kvalita byla zřetelně na straně Italů. Tedy pardon, jejich multinárodního výběru. Prim ostatně hráli Srbové, levý křídelník Nemanja Radonjič s útočníkem Sašou Lukičem.

Na konci roku by měli válet na mistrovství světa v Kataru. „Člověk se dívá na transfermarkt a vidí rozdíly,“ pousmál se realitě kouč Pavel Hoftych. „Srbů je v Itálii hodně a všichni mají kvalitu. Jejich fotbal šel v posledních letech dost nahoru,“ upozornil Zima. Zatímco on v základu Turína nechyběl, v sestavě Mladé Boleslavi byste marně hledali Daniela Samka.

Byť na soustředění za týmem dorazil, jeho hostování ze Slavie ještě není tutovka. Podle informací iSport.cz se může stát, že půjde jinam. Do zahraničí. „Pořád to není dotažené. Je to interní věc Slavie. Každopádně je Samek výborný kluk i fotbalista. Uvidíme, jestli u nás zůstane,“ řekl k tomu pouze Hoftych, jenž kromě Samka nepostavil lehce zraněného Antonína Vaníčka. Ostatní borci jsou fit.

Na hřišti to šéfovali Srbové. Nemanja Radonjič posílal zleva do vápna excelentní centry šajtlí, které nacházely krajana Sašu Lukiče. Reprezentační útočník do půl hodiny zazdil tři šance, jednou trefil z dorážky tyčku odkryté Polačkovy branky. Na čtvrtý pokus už zacílil přesně a nádherně. Ve vápně se položil do další Radonjičovy pobídky z křídla a akrobatickou hlavičku poslal nechytatelně pod břevno. „Jsou to hráči, kteří jsou dál. Já vždycky říkám, že se kvalita projeví hlavně v koncovce,“ uvedl mladoboleslavský trenér. „Oni své šance ve větší míře proměnili, my ne. Ale je důležité, že většina hráčů odehrála větší porci minut,“ pochvaloval si vytížení.

Na srbskou nádheru zkusil zástupce FORTUNA:LIGY sympaticky reagovat. Dva kontry nevypadaly vůbec špatně. Matějovského balon za obranu napálil David Pech do středu brány Milenkoviče-Saviče a mladík Lukáš Mašek střílel pohotově z otočky nad. „Jsme zhruba uprostřed přípravy, kterou končíme třicátého července zápasem v Nice. Mužstvo už se pomalu buduje, nestřídali jsme všichni v poločase. Ale dávky, které jsme dostali v tréninku, jsou ještě cítit,“ poznamenal Zima, jehož pozice v obraně by měla být ještě pevnější než v předchozím ročníku. Už kvůli odchodu Brazilce Bremera, jenž by měl posílit Juventus či Inter Milán.

V poslední minutě si ještě pohrál s obranou střídající Maďar Krisztofer Horvath a zavěsil. „Byl to dobrý test se zkušeným a velmi kvalitním týmem, který je nejen fotbalový, ale i dostatečně důrazný,“ shrnul Hoftych. „Byly pasáže, kdy jsme nedrželi tolik balon, ale zase jsme měli dobrý vstup do utkání a také několik šancí. Škoda, že měl Pech za stavu 0:1 křeče, jinak by šel sám na bránu,“ připomněl kouč akci pravého záložníka, kterou kvůli bolesti v noze nemohl zakončit a svalil se na trávník.