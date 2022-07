Zima: Odchod Belottiho bude citelné oslabení. Přestup vyhlíží i konkurent

V úterý autem do Itálie, ve středu tam absolvovat covidové testy, ve čtvrtek se připojit k týmu a v pondělí s FC Turín vyrazit na třítýdenní soustředění do rakouských Alp. Takový program má v těchto dnech reprezentační stoper David Zima, který má za sebou povedenou premiérovou sezonu v italské Serii A. Teď se „těší“ na dřinu. „Příprava bude brutálně náročná. Očekávám to stejné jako během roku, akorát to bude dvakrát denně. Takže dvojnásobný masakr,“ směje se.