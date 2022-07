Hoftych o své pověsti i Liberci: V Boleslavi je větší ochota investovat

Dbá na to, aby tým fungoval jako dobrá parta a byla v něm tvůrčí atmosféra. Sám celý živý organismus zastřešuje. Ideálně v trenérsko-manažerské roli. V Mladé Boleslavi zatím Pavlu Hoftychovi (55) umožňují realizovat jeho představy. „Určitě se chceme blížit ke špičce, k vrcholu. Proto klub investoval hodně financí a energie do příchodu talentovaných hráčů, které budeme rozvíjet,“ pochvaluje si v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Jak se liší práce v Liberci a v Mladé Boleslavi?

„Nastavené klima je v obou klubech hrozně podobné. V Bolce je to o častější komunikaci trojúhelníku prezident-generální manažer-já. Je tady ochota prodávat, ale i kupovat. I v Liberci probíhaly pravidelné debaty mezi Zdeňkem Koukalem a panem Karlem. Jenže tam jsem očekával, že po prodejích několika klíčových kluků a vydělaných penězích v Evropě dojde k nákupu třeba pěti, šesti hráčů, které zabudujeme do kádru. Bohužel na to už nebyla ochota. V Boleslavi se ty investice dělají a filozofie je i po příchodu manažera Davida Trundy týmovější.“

Každopádně, v českém fotbale mají oba kluby podobné postavení. Vnímáte to stejně?

„Jsou to zajímavé destinace, velmi dobré značky, v dojezdové vzdálenosti od Prahy. Dobře se v nich pracuje. V Bolce jsou fantastické tréninkové podmínky. Navíc je kam sáhnout. Pech, Stránský nebo Mašek jsou fotbalisté, kteří můžou být špičkoví. V Liberci máte v dorostu spíš třetiligové hráče. Mezi mládeží obou klubů je obrovský rozdíl. Je to asi dané i spádovou oblastí.“

Výsledkové ambice jsou nicméně podobné. Prohánět ty nejlepší, zkusit se dostat do pohárové Evropy.

„Boleslav se poslední dva roky spíš přibližovala sestupovému pásmu. Určitě se chceme blížit ke špičce, k vrcholu. Proto klub investoval hodně financí a energie do příchodu talentovaných hráčů, které budeme rozvíjet. Ideální by bylo dosáhnout s nimi úspěchu a pak je zpeněžit. Varianta číslo dvě je, abychom je později dostali do lepších týmů a klub z nich profitoval. I Škodovka se teď na evropském trhu asi trošku trápí. Není jednoduché to ekonomicky utáhnout.“