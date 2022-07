Zlín má trable. Zkazil generálku. Fantiš boural a zlomil si klíční kost!

Sezona ještě nezačala a ve Zlíně mají velké trable se sestavou. Týden před ligovou premiérou s Mladou Boleslaví se týmu rozpadla ofenziva. Do nepovedené generálky s Prostějovem (1:2) nezasáhli střední záložníci Hlinka, Tkáč a Hrubý, křídelník Lamin Jawo a na delší dobu vypadl útočník Antonín Fantiš. Ten měl vážnou autohavárii, při níž si zlomil klíční kost!

Třicátník Fantiš, jenž v klubu prodloužil kontrakt, měl být první či druhou variantou na hrot. Jenže se při dopravní nehodě na silnici ve svém volném čase zranil a bude týdny mimo hru. Se zlomenou klíční kostí se hrát fotbal nedá. „Byla to nešťastná nehoda. Tohle jako trenér neovlivním,“ pokrčil rameny Jan Jelínek.

Proti Mladé Boleslavi bude scházet i trio středních halvů v čele s kreativním Robertem Hrubým (koleno). Ten by mohl být fit v dalším kole na Slavii. „V kreativitě a výstavbě hry nám hrozně chybí,“ přiznal kouč.

Generálka na Mladou Boleslav Jelínkově partě hrubě nevyšla. Gól dal favorit až na konci, kdy Vakho vypíchl riskujícímu brankáři balon a poslal ho do prázdné branky. „Nepředvedli jsme dobrý výkon,“ uznal Jelínek. „Prostějov určitě vypadal živější, agresivnější, sebevědomější na míči, nebezpečnější. Je to takový vykřičník. Byli jsme strašně slabí v dostupování, získávání druhých míčů. Nemusí se nám dařit technické věci, ale musím vidět větší úsilí. I když se nedaří, musí se makat. Byly tam věci, které neměly s únavou nic společného. Chyběla nám změna tempa, budeme si to vyhodnocovat,“ dodal a jako jediného pochválil snaživého střelce Vakha.

Sestava FC Trinity nebyla identická s tou, která příští sobotu vyběhne na Hoftychův soubor. Jelínek nepostavil od první minuty ideální jedenáctku. „Určitě to nebyla sestava na Boleslav. Zase jsme si zkoušeli posty, navíc nám těsně před utkáním vypadl Jawo,“ podotkl kouč. Gambijec by nicméně měl být v řádu dnů fit.

I vzhledem k absencím ofenzivních borců se Zlín chystá angažovat útočníka Jakuba Yunise, jenž je v klubu na testech. „Budeme se o tom bavit,“ potvrdil trenér. „Ale nad tím postem pořád potřebujeme přemýšlet,“ doplnil.