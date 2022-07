Data tvrdí: Nabízí se prodat Staňka. Skvělou formu bude těžké udržet

Ve světě dat a zevrubných analýz existují i počty, které vás upozorní na pravděpodobný hráčův pokles formy. Když to kluby rozkryjí, mohou například určit nejvhodnější chvíli, kdy prodávat, aby z toho vytřískaly co nejvíc. Aktuální příklad? Plzeňský brankář Jindřich Staněk. Opora, která má čerstvě podepsáno do léta 2025, je na vrcholu kariéry, na němž bude složité se udržet.