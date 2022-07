Varování pro Plzeň: neutopit se. Rozebrali jsme Bílkovu defenzivu

Defenzivní a (zatím) vítězná taktika. Z jejích základních prvků nehodlá Viktoria Plzeň ustupovat. Pod Michalem Bílkem vítězí pragmatický fotbal, s jakým český mistr vstoupil i do druhého předkola Ligy mistrů v Helsinkách proti HJK (2:1). Finský šampion během utkání několikrát zahrozil, přílišná defenziva přináší rizika. Zaměřili jsme se na to, z čeho plzeňská taktika vzniká a co by šlo vylepšit.