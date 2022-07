iSport Index: nový žebříček zjistí nejofenzivnějšího hráče ligy

Na tomhle indexu chceš být! Proč? Protože pak jsi prostě a jednoduše dobrej. Jsi kopáč, který to s balonem umí. Baví lidi. Baví svůj tým. Přináší mu radost, góly, asistence, zkrátka dělá body.

Přesně takové hráče bude hledat nový nástroj z dílny deníku Sport a iSport.cz. Na ligovou scénu přichází analytický pohled: žádné mudrování, ale tvrdá fakta stojící na datech společnosti WyScout.

„Data jsou dnes ve světě sportu velké téma, které postupně objevuje i český fotbal, což je jedině dobře. Proto jsme se rozhodli vytvořit unikátní index, který tento trend podpoří a populární formou data zpřístupní i fandům kolem FORTUNA:LIGY,“ říká šéfredaktor deníku Sport i webu iSport.cz Lukáš Tomek s tím, že data sice nejsou všemocná, ale na druhou stranu se už bez nich moderní fotbal neobejde.

Vysvětluje také, proč se iSport Index bude věnovat právě ofenzivnímu přínosu hráčů. „O české lize se právem traduje, že je až příliš soubojová a nepřeje ofenzivním hráčům a týmům. A právě proto chceme takové plejery, ale třeba i trenéry, kteří se o atraktivní kreativní fotbal snaží, vyzdvihnout a povzbudit. Index jsme při tom ladili tak, aby se netýkal jen útočníků či ofenzivních záložníků. Vyhrát může klidně konstruktivní stoper,” pokračuje Lukáš Tomek.

Náš Index je postaven podobně jako tzv.„expected possession“, tedy již známý model očekávaných gólů a v podstatě určuje míru nebezpečí pro soupeře na základě toho, co se aktuálně na hřišti děje.

„Sledujeme především pohyb míče v zápase – jinými slovy: hráči jsou hodnoceni, jak s míčem nakládají. Hřiště je rozděleno na zóny a každé z nich je přiděleno skóre: to vyjadřuje pravděpodobnost, s jakou je možné z dané zóny dosáhnout gólu,“ říká analytik Petr Jániš, jenž stál u zrodu iSport Indexu.

Důležité role v něm hrají zápasové události (přihrávka, souboj, střela či klička). Pro výsledek je pak důležitá jejich lokace (detailní vzorový výpočet naleznete níž). „Metodiku jsme konzultovali i s odborníky Jaroslavem Hřebíkem a Vernerem Ličkou. Přestože jejich pohled na fotbal je v lecčems odlišný, oba se na tomto přístupu shodli,“ dodává Jániš.

Výsledky budou vycházet po každém kole v deníku Sport i na webu iSport.cz. Model byl aplikován na posledních pět sezon FORTUNA:LIGY, přičemž uplynulý ročník by ovládl Ewerton, šikovný Brazilec, jenž v létě posílil Slavii.

5 zásadních atributů, které ovlivňují skóre



1. Gól

Vstřelení gólu je nejlépe hodnocená složka iSport indexu, která má pro každého hráče stejnou hodnotu, ať už padne odkudkoliv a za jakéhokoliv stavu.

2. Asistence

Asistenty hodnotíme podle toho, do jakého prostoru směřují přihrávku. Pas do vyložené šance, zpravidla uvnitř pokutového území, je oceněn lépe než přihrávka ke gólu, jež padl zpoza vápna.

3. Střela

U střel sledujeme lokaci střelce. Pokud hráč střílí z dobré pozice uvnitř vápna, získá víc bodů, než pokud by vystřelil ze vzdálenosti 30 metrů. Avšak pokud hráč nepromění vyloženou šanci, je mu skóre odečteno. Vyloženou šanci definujeme na základě minimální hodnoty očekávaných gólů (xG) 0,25. Z této pozice by měl podle matematického modelu padnout alespoň 1 gól ze čtyř střel.

4. Klička

iSport index oceňuje úspěšné dribléry. Stejně jako u střel a přihrávek, tak i u kliček zohledňujeme počáteční lokaci. Čím blíže soupeřově bráně je klička provedena, tím více bodů si driblér připíše.

5. Zisk míče

Hráči získávají body za zisk míče v nebezpečném prostoru. Opět platí přímá úměra, že čím blíž k bráně soupeře hráč míč získá, tím víc bodů získá.

Metodika výpočtu

Každé utkání nabízí kolem 1500 událostí. Jde o přihrávky, souboje, střely, auty, rohy, odkopy od brány, fauly… Registrujeme celkem 16 položek, které se pak dělí ještě na podrobnější údaje. U přihrávek třeba jejich směr, délka, specifikace (přihrávka do útočné třetiny/do vápna). To samo o sobě by na identifikaci útočných králů nestačilo, a tak se vše zpracovává dál. Jak? Základ metodiky navržen na myšlence metriky „non-shot – model“. Je to model hojně používaný v zámoří a vychází z toho, jak míč putuje po trávníku. Hřiště jsme rozdělili na 162 zón a každé zóně je přiděleno skóre. To vyjadřuje pravděpodobnost, s jakou je možné z dané zóny dosáhnout gólu.

Červená zóna (viz obrázek níž) = skóre 0,038 = pravděpodobnost, že tým drží míč v této zóně a z akce vstřelí gól, jsou necelá 4 %. Každá akce v zóně je ohodnocena. Čím blíž je k bráně soupeře, tím má větší hodnotu. Po proběhnutí algoritmu se ještě výsledná hodnota iSport Indexu pro lepší interpretaci přepočítá na stupnici 1 - 10 (1 nejhorší, 10 nejlepší). Do každého utkání vstupuje hráč s hodnotou 5, ke které mu jsou body přičítány či odečítány.

Vzorový výpočet na jedné akci

Zónově rozdělené hřiště iSport Indexu: čím blíž bráně soupeře, tím vyšší skóre vycházející z vyšší pravděpodobnosti vstřelit gól • Foto Sport

Hráč 1 získá míč v zóně s hodnotou 0,007 a postupuje do zony 0,014. Odtud přihraje do červené zóny

Hráč 2 přesně přihraje z červené zóny (0,038) do modré (0,050)

Hráč 3 vystřelí na bránu z modré zóny (0,050)

Skóre hráčů v akci

Hráč 1: 0,007 (zisk míče) + 0,007 (posun míče 0,014-0,007) + 0,014 (přihrávka z fialové zóny do červené = 0,038 – 0,014) = 0,038

Hráč 2: 0,012 (přihrávka 0,050 – 0,038) = 0,012

Hráč 3: 0,050 (skóre zóny) + xG střely

Index hráčů za zápas je suma skóre všech jeho akcí v zápase. Skóre se přepočítá na stupnici 1 – 10. Skóre zón je zaokrouhleno na 3 desetinná místa

Zdroj dat: Wyscout, vlastní výpočty

TOP 5 hráčů minulé sezony

hráč klub průměrná známka počet zápasů Ewerton Ml. Boleslav 7,43 34 Ladislav Almási Baník 7,4 32 Adam Hložek Sparta 7,33 33 Jean-David Beauguel Plzeň 7,25 32 Dávid Hancko Sparta 7,22 30