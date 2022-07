Fortelný a data: prototyp, co obrany (ne)dobývá. Srovnání se Sadílkem

Příkladná „osmička“, prototyp dnešního středopolaře, který dokáže hrát velmi dobře v obraně a má i slušný přesah do útoku. Sparta může mít v Janu Fortelném do budoucna důležitou oporu týmu, po úvodním utkání druhého předkola Konferenční ligy proti Vikingu Stavanger se ale mluví o tom, jestli by záložníkův přínos pro ofenzivu neměl být z podstaty větší. Deník Sport ho rozebírá v dalším díle předligového seriálu.