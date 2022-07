Morávek a Bohemians? Jestli bude šance, uděláme všechno, zní z klubu

Zatímco v předchozích sezonách bylo v kádru Bohemians přes 30 hráčů, přes léto se zužovalo. Jenže i přes zeštíhlovací kůru, nebo možná právě kvůli ní, by se ještě nějaké místo našlo. Klokani nejenže věří, že Jablonec po vzájemném zápase v prvním kole ještě přistoupí na jednání o Janu Chramostovi, objevit by se ale mohl i další „Honza“.

„Pokud se nabídne možnost podepsat Honzu Morávka, uděláme všechno, aby se tu objevil. A nejde jen o Honzu,“ prohlásil na tiskové konferenci před ligou sportovní ředitel Bohemians Miroslav Držmíšek. Ač ve Vršovicích vědí, že by nejslavnější odchovanec posledních let ještě chtěl hrát za hranicemi, po konci smlouvy v bundesligovém Augsburgu še šance na hvězdnou posilu nechtějí vzdát.

Ambice v Ďolíčku zůstávají podobné. V první řadě se vyhnout sestupovým starostem a dál se uvidí. Přes léto se klub od vedení po fyzioterapeuty snažil zjistit příčiny barážového propadáku a jeho příčiny.

„Nemůžeme říct nic jiného, než že to byla sezona, ve které se pokazilo úplně všechno. Věděli jsme, že někteří hráči chodili do zápasů nedotrénovaní. S tím se nedalo vyhrávat,“ prohlásil na tiskové konferenci před sezonou sportovní ředitel Bohemians.

Klokani tak v přípravě skákali podle nových notiček. Zatímco někdejší trenér Luděk Klusáček zastával „čím víc zápasů, tím líp,“ tentokrát se týdny jen trénovalo, než přišlo rakouské soustředění. A do toho všeho vstoupila i data.

„Měnili jsme model. Měli jsme vysoké číslo zraněných hráčů, tak jsme udělali 14 dní bez přípravného utkání, abychom se vyvarovali zranění. Chtěli jsme, aby hráči nabrali aerobní základ a abychom je připravili na zátěž,“ přiblížil přípravu trenér Jaroslav Veselý „A přistoupili jsme i k užívání nové aplikace, kdy monitorujeme chování i pocity hráče každý den. Od kvality spánku po jejich osobní problémy. Díky tomu můžeme předejít vlně covidu v týmu. Když uvidíme, že tři čtyři hráči se necítí dobře,“ tuší.

Do ligy zelenobílí vstoupí už v neděli v Jablonci, v Ďolíčku je pak o týden později čeká při domácí premiéře Baník Ostrava, odkud přišel Adam Jánoš. „Utkají se dva dobré kotle, takže souboj na hřišti snad bude taky dobrý. Když se Baník porazí, je automatické, že něco přilétnout musí,“ usmál se defenzivní záložník.

Zřejmě ale nenastoupí další letní posila Martin Hála, která i při tréninku musí být opatrnější kvůli doléčování problémů s achilovkou. Ještě déle by se čekalo na Tomáše Necida, ten ale má obrovskou vůli se vrátit: „Rehabilitace udělala ohromný skok, vytrvale na sobě maká s týmem i sám. Má ohromnou touhu. V září už by chtěl naskočit, to trošku brzdíme. Osobně to vidím na říjen,“ tuší Jaroslav Veselý.

I se zvučnými jmény v sestavě ale podle některých predikcí mohou mít Vršovičtí znovu problémy se záchranou. „Předloni jsme hráli finále prostřední části. Vloni jsme skončili desátí, to jsem bral taky za úspěch. A teď teď jsme všichni zklamaní. Věřím, že se se vrátíme do těch dvou sezon před tou špatnou,“ smetl černé scénáře Miroslav Držmíšek.