Baník pod Vrbou: herní styl nezmění. Srovnání Sparta 2022 vs. Plzeň 2018

Ofenzivu piloval Pavel Vrba vždycky, všechna čest, jeho mužstva ale měla problém se systémovým bráněním. Takže třeba s napadáním soupeře, nebo s chováním hráčů po ztrátě míče. To by pak musel mít brankář Jan Laštůvka patery ruce, aby všechno pochytal.

Před pěti lety, v památné sezoně, kterou šéf Viktorie Plzeň Adolf Šádek uvedl slovy, že jde s klacky na pražské tanky, dokázal kouč Vrba všechny zaskočit. Zatímco konkurence hromadila milionové posily, plzeňský trenér jednoduše sešteloval vyzkoušený tým. Zleva doprava točil hru, ze stran pak létaly do vápna centry. Zkrátka dělal všechno, aby protivníky motal před jejich vápnem, a když už použil jednoduchý přechod do útoku nákopem, dařilo se mu rychle vyhnat své hráče dopředu tak, že zase zabral míč a točil ho. Na to měl třeba silného Michaela Krmenčíka, jenž se tehdy dostal do výborné formy.

Jenže plzeňský kádr, který si do velké míry vytvořil a následně ho oživil, si už nepřizpůsobil v posledním angažmá na Spartě. A tak se stejný záměr, předtím funkční a úspěšný, celkem hodně minul účinkem.

Zejména obrana mu přestala spolehlivěji fungovat.