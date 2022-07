Dynamo dle Webera: Období přestupů ještě nekončí. Přečká brutální los?

Jednou to přijít muselo. A přišlo to po konci minulé sezony. David Horejš, nejdéle sloužící kouč Dynama v samostatné české lize, rodnému klubu zamával a odešel zkusit štěstí do Jablonce. V kanceláři vedle tiskového střediska na Střeleckém ostrově už sedí Jozef Weber, mazák se 183 odkoučovanými zápasy v první lize.

Během léta si poskládal tým, naučil ho fotbal po svém a teď vyhlíží ligovou ouverturu. Jaká bude? Poslední týdny vybízejí k mírnému optimismu. „Trenéři i hráči jsou na jedné vlně, což se odrazilo i na výsledcích v přípravě,“ vzkázal budějovický kapitán Martin Králik.

S parťáky prohrál jediný ze šesti přáteláků, Dynamo nestačilo jen na Union Berlín. Extra cenné bylo vítězství nad bundesligovým Augsburgem, které mohlo do Králika a spol. napumpovat koňskou dávku sebevědomí. Potlesk slyšeli v Alpách, v podzámčí na Hluboké i kousek od vysokých věží jaderné elektrárny v Temelíně.

„Výsledky v přípravě se nedají přeceňovat a už vůbec ne přenést do ligy. Měli jsme tři druholigové týmy – a bylo by špatné, kdybychom s nimi prohrávali,“ tlumil Weber euforii. „Zůstáváme ve střehu. Týmy, které v přípravě neměly dobré výsledky, se v lize dokážou zlepšit. A opačně.“

Nový trenér, nová jména na soupisce. Z Dynama odešli VIP hosté Mick van Buren (Slavia) s Ondřejem Mihálikem (Plzeň) a místo nich dorazili hráči nastálo. „Snad poprvé trénuju tým, kde není ani jeden hráč na hostování,“ ocenil Weber, když přišla řeč na nováčky v čele se záložníkem Romanem Potočným či útočníkem Tomášem Zajícem, což jsou známá ligová jména.

Zajímavý příběh zažívá exvlašimský stoper David Broukal, jenž si může v šestadvaceti poprvé zahrát ligu. „Udělali jsme dobře, má ohromnou touhu ukázat se,“ líčil Weber. Mimochodem, u Vltavy teď víc než dřív zní slovenština, po letních změnách jí mluví už pět borců.

„Měli jsme rozjednané ještě další hráče, ovšem celkově jsem s posílením spokojený. Navíc pořád není konec přestupního období,“ poznamenal Weber.

Během středeční tiskovky často vtipkoval, nálada byla uvolněná. Příjemný kontrast proti dusnému jaru, kdy kvůli neshodám s majitelem Vladimírem Koubkem ze dne na den skončil sportovní ředitel Tomáš Sivok. Horejšův odchod na to vlastně jen volně navazoval, dávní spoluhráči si byli profesně i lidsky hodně blízcí.

Ve druhé polovině sezony se o fotbalových Budějovicích mluvilo v negativních konotacích často. Třeba o zpožděné výplaty v klubové akademii se zajímal i jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). Horejšovo áčko dlouho hrálo o postup do elitní šestky, ale po vyřazení v prvním dvojzápase nadstavbové skupiny o umístění skončilo desáté.

Teď je atmosféra kolem Dynama na první pohled klidnější. Pikantní detail: boss Koubek byl tentokrát vidět jen na fotkách s posilami, na předsezonní tiskovku místo něj přišel sportovní ředitel Milan Čadek.

„Chceme minimálně zopakovat umístění z minulé sezony,“ pravil Čadek. Vedle sedící Weber přikývl: „Přesně tak, nechceme velkohubé cíle.“

Los si s Dynamem poťouchle pohrál, v prvních třech domácích partiích narazí na pohárové týmy. Ve druhém kole do Budějovic přijede Sparta, ve třetím Slovácko a v pátém mistrovská Plzeň. Báječná prověrka pro tým i nového kouče, pro něhož podle místní napůl vážné legendy bude nejchoulostivější začátek sezony do populární výstavy Země živitelka na konci srpna.

„Těžký los? Obavy nemáme, ale respekt ano, což je velký rozdíl. Týmu věříme a navíc z vlastní zkušenosti vím, že když týmy jako Budějovice nebo Boleslav hrají třeba proti Spartě, dokážou se vyhecovat,“ vykládal Weber.

„Víte, co je ještě horší než těžký los?“ mrknul Čadek na reportéry. „Lehký los, který se neuhraje.“ „Takže nejlepší je těžký los, který se uhraje,“ smál se Weber. Snad mu úsměv vydrží i po Živitelce.

Dynamo v přípravě

vs. Dukla 3:1

vs. Vlašim 6:3

vs. Augsburg 1:0

vs. Union Berlín 0:1

vs. Wieczysta 2:1

vs. Táborsko 4:0