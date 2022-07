Šavlovačka sázkovek dráždí fotbalové prostředí. Předseda LFA: Je to ocenění

Těsně před začátkem tiskové konference Ligové fotbalové asociace rozeslala sázková společnost Fortuna zprávu, že navyšuje své investice do profesionálního fotbalu na více než 200 milionů korun. Lze se domnívat, že tím reaguje na konkurenční postup Tipsportu, který usiluje o generální partnerství a o další vstupy do fotbalu. Minimálně v příští sezoně nicméně zůstane hlavním partnerem ligy Fortuna. „Jsem hlavně rád, že na poli sázkových kanceláří se toto odehrává a je to i určité ocenění Ligové fotbalové asociace,“ pronesl mazaně její předseda Dušan Svoboda.

Tahle šavlovačka dráždí skoro celé fotbalové prostředí v posledních týdnech. Jde o konkurenční boj největších tuzemských sázkových kanceláří vyprovokovaných ohlášeným nástupem zahraničního „soupeře“ - sázkovky Betano.

Fortuna i Tipsport nechtějí na domácím trhu kvůli řeckému konkurentovi s napojením na Sazku oslabovat a přicházet o zákazníky. Jenže trh sázkařů se ze dne na den nenafoukne, všechny čeká tuhý boj.

V praxi to znamená, že současný generální partner ligy Fortuna chce dál držet svou výsadu titulárního a generálního sponzora, Tipsport do toho skáče s nabídkou 150 milionů korun a s dalšími třiceti, které postupně rozpouští do jednotlivých partnerství s ligovými kluby.

Tuto – zatím neoficiální – nabídku znovu zopakoval marketingový ředitel Tipsportu Jan Čumpelík na neformálním setkání se zástupci celostátních médií na začátku týdne v úterý.

„Nabízíme fotbalu 150 milionů korun za sezonu, což je dvakrát více než stávající partner ligy. Dalších 30 milionů pak rozpustíme mezi kluby,“ vyhlásil Čumpelík,

„Podle nás je jediným průhledným řešením vypsání tendru, do něhož se mohou přihlásit i jiné subjekty než sázkové kanceláře. Může se stát, že tendr nevyhrajeme, fotbal by však na něm rozhodně neprodělal. Třeba by se výsledná částka vyšplhala ještě nad námi nabízenou sumu,“ myslí si Čumpelík.

Fortuna momentálně do titulárního partnerství vkládá částku kolem 80 milionů korun a to by mělo platit ještě minimálně rok. Ale i třeba dva, na tuto dobu je ostatně kontrakt uzavřen. Na příští sezonu každopádně navýšila podporu profesionálnímu fotbalu na celkovou sumu přesahující 200 milionů korun. Ta se skládá z prostředků vynaložených kromě titulárního partnerství na nákup zápasových streamů a individuální sponzoring klubů, o který právě své plnění zvedá.

„V posledních sezonách se ligový fotbal musel vyrovnávat s řadou problémů. Jakkoliv situace v otázce covidu snad už nebude doléhat tak silně, jako v minulých ročnících, nově bude potřeba čelit výzvě inflační a energetické. Proto jsem velmi rád, že se nám opět podařilo prohloubit naši spolupráci s fotbalem a upevnili jsme pozici v tradičních klubech,“ uvedl David Vaněk, generální ředitel sázkové kanceláře Fortuna.

Klíčový moment může nastat nejpozději za rok, tedy dvanáct měsíců před koncem kontraktu mezi LFA a Fortunou. Do přímého jednání s ligovou asociací totiž bude moci vstoupit jakýkoliv jiný zájemce a nabízet peníze za definované partnerství, jako v případě Tipsportu. Leda že by třeba již nyní šlo vyhlásit zmíněný tendr, konkurenční soutěž. To je ale otázka, kterou zatím neumí spolehlivě zodpovědět žádná ze zúčastněných stran.

„Je to věc, kterou už řešíme jenom s právníky, zatím bych to nerad prezentoval do médií,“ řekl tajemně předseda LFA Dušan Svoboda.

„Nyní máme platný kontrakt na dvě sezony s Fortunou, který je jasně daný. Jakým způsobem se to bude vyvíjet dál, nejsem schopný předpovídat, byl bych rád, abychom se chovali seriózně a férově k našim současným partnerům. To je určitá hodnota, která by pro LFA měla být důležitá,“ doplnil Svoboda.

Bitva sázkovek tak na čas ustoupí kvůli čekání na právní stanovisko. A pak to třeba začne naostro.

Liga slaví 30 let

Soutěžní ročník 2022/23 pak bude jubilejní třicátou sezonou od rozdělení československé federace. Oslavy výročí českého profesionálního fotbalu budou probíhat v průběhu celé sezony. LFA společně s kluby chystá pro fanoušky historická ohlédnutí za jednotlivými uplynulými ročníky, rozhovory s osobnostmi dřívější doby, a další soutěže akce pro fanoušky.

„Záměrně nechceme oslavy směřovat do jednoho konkrétního okamžiku. Komunikace významného výročí se naopak potáhne celou sezónou a fanouškům budeme v jejím průběhu přinášet spoustu zajímavého obsahu a jednotlivých projektů. Velkým mezníkem je už zavedení jednotného míče. Spouštíme taky oficiální fanshop, kde mimo jiné právě oficiální míče budou k dostání, ale i další sortiment,“ přislíbil Daniel Hajný, obchodní a marketingový ředitel LFA.