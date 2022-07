Predikce ligy: Vršovice na vrcholu i chvostu, klíčová otázka pro každý tým

Síla týmu Bohemians pro příští ročník ligy • FOTO: Sport magazín FORTUNA:LIGA startuje už o víkendu prvním kolem. Všechny týmy startují od nuly, ale každý má jiné ambice. Pro někoho je jedinou možností titul, jinému stačí vyhnout se záchranářským starostem. Sport magazín ve svéml předligovém speciálu odhadl umístění všech týmů a na důležitou otázku každého z nich odpověděli experti Ivan Kopecký a Pavel Hartman.

Bohemians Praha 1905 TIP Sport magazínu na umístění: 16. místo Dodá Adam Jánoš vítězného ducha? IVAN KOPECKÝ, bývalý kouč mistrů z Vítkovic a reprezentační U21: „Klokani se hlavně budou opět spoléhat na domácí prostředí. Atmosféra v Ďolíčku v nich bude probouzet vítězného ducha a bude stvořená pro válečníky. Adam Jánoš mezi ně patří. On i jeho spoluhráči se budou snažit diváky vtáhnout co nejvíc do hry a stali se dvanáctým hráčem Bohemky. Tým však řadím spíš do dolní poloviny tabulky.“ PAVEL HARTMAN, redaktor Sport Magazínu: „Adam Jánoš musí být hlavně zdravý. Jaro v Karviné promarodil. Předtím vypadl ze sestavy v Baníku Ostrava. Není tedy tutové, že tento přestup bude bingem. Na druhou stranu Jánoš ve formě patřil k nejlepším ligovým šestkám. Na trenérech a na něm je, aby se na tuto úroveň opět dostal. Probudit se však musejí všichni klokani, v obraně i v útoku. Jinak skočí do propasti.“

Zbrojovka Brno TIP Sport magazínu na umístění: 15. místo Stane se nováček štikou ligy, podobně jako Hradec Králové v minulé sezoně? IVAN KOPECKÝ, bývalý kouč mistrů z Vítkovic a reprezentační U21: „Přál bych si, aby se v Brně našel tamní Koubek, který by nováčka nabudil a nachystal na to, aby mohl čeřit vodu. Ale nevím, nevím… Hodně naznačí začátek soutěže. Pokud se Brnu vydaří, můžou se hráči, trenéři i vedení klubu uklidnit. Stoprocentně se budou moci opřít o diváckou podporu, Brňáci jsou jistě lační po ligovém fotbale.“ PAVEL HARTMAN, redaktor Sport Magazínu: „Nejen Hradec, ale i Pardubice by měly být inspirací. Oba zatočily s tradicí, že postupující z druhé ligy se musí zpravidla pakovat po roce zpátky. Naopak, vnesly do ligy modernější prvky než starousedlíci, protože měly a mají odborné vedení, které mužstvu dalo zajímavou herní tvář. U Brna si tímhle zatím nejsem jistý.“

Teplice TIP Sport magazínu na umístění: 14. místo Osa Tijani, Fortelný, Sejk odešla. Avizuje to opět záchranářský příběh? IVAN KOPECKÝ, bývalý kouč mistrů z Vítkovic a reprezentační U21: „Osa je pro každého trenéra nesmírně důležitá, a když se kompletně změní, přináší to trable. Velkou osobností byl především stoper Tijani. Po dlouhodobém zranění se v Teplicích rozehrál a podával stabilně skvělé výkony. Takže mi vychází, že Teplice se opět zařadí do bojů o záchranu. Mají štěstí, že se to bude týkat více týmů.“ PAVEL HARTMAN, redaktor Sport Magazínu: „Nevýhodou hostujících hráčů je, že vám můžou za půl roku zamávat a vy začínáte odznova. Ale to Teplice vědí dopředu. Nemělo by hlavně zapadnout, že osu tvořili mladí hráči. Doporučil bych, aby na Stínadlech pokračovala omlazovací kúra. Bude to lepší, než staré pardály učit hrát rychlejší fotbal a pak se třást do posledního kola o přežití.“

Hradec Králové TIP Sport magazínu na umístění: 13. místo Bude mít bez Mejdra opět drajv na místo ve skupině o titul? IVAN KOPECKÝ, bývalý kouč mistrů z Vítkovic a reprezentační U21: „Moc se mi líbí práce trenéra Miroslava Koubka, kterého řadím k absolutní špičce u nás. Ten je pro mě zárukou, že jednak má připravené hráče, kteří naskočí na uvolněné pozice, a zadruhé opět perfektně takticky nachystá tým na každého soupeře. Herní projev Hradce v závěru minulé sezony byl výborný. Věřím, že na něj votroci navážou.“ PAVEL HARTMAN, redaktor Sport Magazínu: „Proč ne? Kouč Miroslav Koubek bude nadále sázet na aktivní presink, rychlý přechod do útoku, kompaktní organizaci v obraně i v útoku a dobrou kondici. A na téhle stavební desce mohou vyrůst noví Mejdrové. Má to však jednu podstatnou podmínku – hráči, realizační tým a klubový management si musejí zachovat pospolitost a touhu jít ještě výš.“

Trinity Zlín TIP Sport magazínu na umístění: 12. místo Zaútočí s novým titulárním partnerem aspoň na střed tabulky? IVAN KOPECKÝ, bývalý kouč mistrů z Vítkovic a reprezentační U21: „V kádru nevidím velké změny, a tak je stabilizovaný, což by mohlo být na souhře znát. Zlín v minulém ligovém ročníku dokázal, že je schopný překvapivých výsledků. Můj odhad zní – mužstvo se bude pohybovat v klidném středu tabulky. Ale že by to bylo jako před pár lety na Evropu? To si rozhodně nemyslím.“ PAVEL HARTMAN, redaktor Sport Magazínu: „V Baťově městě mají zkušený kádr. Fillo, Bartošák, Procházka a další náleží k matadorům po třicítce, Ale není těch zkušeností až moc? Nebylo by lepší víc sázet na kluky z akademie? A když nejsou k mání, tak proč nejsou? Na tyhle otázky by si měl odpovědět nový generální partner Zlína. Klub už roky vypadá, že fotbal jen tak bezkoncepčně pytlíkuje. Výsledky tomu odpovídají.“

Pardubice TIP Sport magazínu na umístění: 11. místo Spraví děravou defenzivu, v minulé sezoně nejhorší v lize? IVAN KOPECKÝ, bývalý kouč mistrů z Vítkovic a reprezentační U21: „Pardubičtí trenéři nás stále mile překvapují. Vyrovnali se s přechodem do první ligy, se zápasy v azylu, s neustálou obměnou kádru. Proto jim věřím i nyní. Zabudují do sestavy méně známé hráče a rozvinou je. Jsem přesvědčený, že dají dohromady obranu, která odehraje podzim bez větších chyb. A budou hrát nadále sympatický fotbal.“ PAVEL HARTMAN, redaktor Sport Magazínu: „Druhá sezona po návratu do ligy byla pro pardubický perník méně sladká než ta první postupová. Nicméně nakonec Krejčího tým thriller ve skupině o záchranu zvládl bravurně. A víte proč? Zatímco v základní části inkasoval 67 branek, nejvíc ze všech, v pěti zápasech o všechno obdržel jen jeden gól. Tenhle mustr na pevnou obranu je třeba teď nasadit od začátku, Proč by to nešlo?“

Dynamo České Budějovice TIP Sport magazínu na umístění: 10. místo Pošle personální zemětřesení tým nahoru, nebo dolů? IVAN KOPECKÝ, bývalý kouč mistrů z Vítkovic a reprezentační U21: „Je pravda, že v klubu se hodně věcí změnilo, včetně trenéra. Jožka Weber je ctižádostivý kouč, který jde vždycky vítězit. Bude na něm, aby tuto vlastnost přenesl na hráče a na celý klub. Má výhodu, že už není žádným trenérským zajícem a na lavičce toho prožil již hodně. Ale z kabiny odešli zkušení hráči, takže ho čeká šichta.“ PAVEL HARTMAN, redaktor Sport Magazínu: „Jihočeši zůstanou na svém, tedy v lepším středu tabulky. Nový kouč Jozef Weber má výhodu, že převzal tým, který se několik let učil správným principům moderního fotbalu. Nebojte se, že by na to nenavázal. V přípravě se o běhavosti přesvědčily i bundesligové celky. Výhra nad Augsburgem byla jistě motivační vzpruhou.“

Sigma Olomouc TIP Sport magazínu na umístění: 9. místo Veterán Roman Hubník ukončil kariéru. Velký handicap? IVAN KOPECKÝ, bývalý kouč mistrů z Vítkovic a reprezentační U21: „Velké osobnosti, které končí dlouhou kariéru, se složitě nahrazují. U Romana to platí dvojnásob. Byl klidným, rozumným obráncem a lídrem na hřišti i v kabině. Pro Hanáky je výhodou, že už na konci uplynulého ročníku si vyzkoušeli, jaké je to hrát bez něj. A tahle zkouška nedopadla špatně. Teď v tom musí pokračovat.“ PAVEL HARTMAN, redaktor Sport Magazínu: „Roman Hubník vstoupil do Klubu legend, kam patří hráči s 300 odehranými zápasy. Za reprezentaci odehrál 30 utkání, zúčastnil se dvou mistrovství Evropy a ve sbírce má 4 mistrovské tituly. Teď si musí všichni jeho nástupci na Hané říct: Pojďme jeho cestu napodobit! Protože on tohle dokázal tím, že málo mluvil, ale o to víc makal. Pak se handicap změní v plus.“

Jablonec TIP Sport magazínu na umístění: 8. místo Zažije klub návrat z podpalubí do ligové smetánky? IVAN KOPECKÝ, bývalý kouč mistrů z Vítkovic a reprezentační U21: „Dostat se mezi silnou skupinu – do 6. místa – bude pro Jablonec velmi těžké. Kouč Horejš měl podle mě kvalitnější mužstvo v Budějovicích, než má teď k dispozici na severu Čech. Tým těžko dával góly a přestal mít nedobytnou domácí tvrz. Se vším se musí nový kouč poprat, což bude hodně složité.“ PAVEL HARTMAN, redaktor Sport Magazínu: „Trenér David Horejš na jihu Čech ukázal, že dlouhodobá systematická práce se vyplácí. Teď o tom musí přesvědčit bosse Miroslava Peltu, jenž je prototypem manažera sázejícího nikoli na plánování a data, ale na intuici. Když se prvnímu podaří myšlení druhého modernizovat, může být klub zpátky nahoře. Také je tu však hrozba Peltova nástupu do vězení, což by s klubem zamávalo.“

Slovan Liberec TIP Sport magazínu na umístění: 7. místo Do Edenu zmizel Christ Tiéhi. Bude Slovan bez něj schopen comebacku do elitní šestky? IVAN KOPECKÝ, bývalý kouč mistrů z Vítkovic a reprezentační U21: „Moc v to nevěřím. Na velké změny v libereckém kádru před začátkem soutěže jsme všichni zvyklí. Začátek bude pro Liberec tedy tradičně těžký, než se tým aspoň částečně sehraje. Ale každý je nahraditelný a Tiéhi jakbysmet, i když jde o velmi dobrého středního záložníka. Určitě zase u Nisy vyletí nahoru někdo další z talentovaných hráčů, kteří tam pravidelně přicházejí.“ PAVEL HARTMAN, redaktor Sport Magazínu: „Trenér Luboš Kozel označil zredukovaný kádr na hraně a sám moc dobře ví, že kvalitní obsazení středu zálohy má mimořádnou důležitost. Pokud je tento bod sestavy silný, většinou je silná i hra mužstva. Vzpomínáte, jak ve Slavii nemohli dlouho zacelit kráter po Součkově odchodu? Ale od toho sedí koučové na lavičce, aby rébus vyřešili. Na šestku to však nebude.“

Mladá Boleslav TIP Sport magazínu na umístění: 6. místo Kdo zacelí díru po Ewertonově ofenzivním příspěvku 11+6? IVAN KOPECKÝ, bývalý kouč mistrů z Vítkovic a reprezentační U21: „Budeme tomu fandit, protože česká liga potřebuje víc ofenzivního fotbalu. Boleslav se o něj snaží, což je třeba podporovat. Navíc boleslavský skauting mi přijde na vysoké úrovni. Svědčí o tom rychlé zabudovávání nadějných hráčů do sestavy. Naposledy třeba Douděry. Takže si myslím, že za Ewertona to zase někdo vezme.“ PAVEL HARTMAN, redaktor Sport Magazínu: „Nebude to jen o náplasti za Ewertona, ale také o vykompenzování rychlonožky Douděry, který byl také významnou součástí boleslavské ofenzivy. Třeba za to vezmou mladé pušky z klubové akademie Vojtěch Stránský a Lukáš Mašek. Oba mají pověst jedněch z největších útočných talentů českého fotbalu, tak ať to rozbalí. Jako Sancho a spol. v top ligách. Není na co čekat.“

Baník Ostrava TIP Sport magazínu na umístění: 5. místo Stane se Pavel Vrba garantem výstupu k domácí i evropské slávě? IVAN KOPECKÝ, bývalý kouč mistrů z Vítkovic a reprezentační U21: „Pavel Vrba je zvyklý hrát evropské soutěže, takže do nich bude chtít stůj co stůj okamžitě s Baníkem postoupit. Přesvědčí hráče i vedení, že evropské soutěže je možné zase v Ostravě hrát. A fantastičtí diváci ke splnění téhle mety týmu a trenérovi pomůžou. Konečně věřím, že třetí nebo čtvrté místo v lize z toho bude.“ PAVEL HARTMAN, redaktor Sport Magazínu: „Spíš se jeho návrat promění ve velké zklamání. Podobně jako ve Spartě. Renomovaný trenér totiž nechce vzít na vědomí, že fotbal, s nímž uspěl v Plzni, už dnes nestačí. A že tréninkový proces bez objektivních ukazatelů a analytických dat je střelbou od boku. Ale třeba letenský kopanec Vrbu donutí k doučování. Je to jen na něm.“

Viktoria Plzeň TIP Sport magazínu na umístění: 4. místo Zopakuje bez střelce Beauguela zlatou sezonu? IVAN KOPECKÝ, bývalý kouč mistrů z Vítkovic a reprezentační U21: „Nemyslím si, že se pohádka bude opakovat. V minulé sezoně těžila z toho, že byla brzy vyřazená z Evropy a hrála jenom českou ligu. Mohla se soustředit jen na jednu soutěž a na hráče byl celkově také nižší fyzický i psychický nápor. Čehož tým maximálně využil ve finiši sezony. Teď se snažila zdvojit všechny posty, ale nečekám obhajobu mistrovského titulu.“ PAVEL HARTMAN, redaktor Sport Magazínu: „Ne. Dluhy lze použít coby motivaci jednou. Pak se z nich stává špatný vtip. Zvláště když hráči vidí, že ani po zisku titulu zájemci o koupi klubu nestáli ve Štruncových sadech frontu. A nejistota nikdy nevěští nic dobrého. Stejně jako neevropský fotbal. Adolf Šádek se pustil do riskantní jízdy, pokud z ní vybruslí, zaslouží ocenění Kaskadér roku.“

Slovácko TIP Sport magazínu na umístění: 3. místo Bude bez Jurečky a Sadílka nadále atakovat první trojku? IVAN KOPECKÝ, bývalý kouč mistrů z Vítkovic a reprezentační U21: „Může atakovat čelo ligy, ale opory mužstva stárnou a velká hráčská kvalita odešla. To není lehká výchozí pozice. Na druhou stranu samozřejmě přišla náhrada, ovšem teprve se uvidí, jestli je adekvátní. Za Jurečku přišel hrotový útočník Kozák, který neuspěl ve Spartě, ani poté v zahraničí, Na druhou stranu mu Slovácko může sednout.“ PAVEL HARTMAN, redaktor Sport Magazínu: „Zásadní je, že na střídačce zůstal Martin Svědík. Pro klub jde o největší letní posilu. Právě on týmu vštípil jasnou herní tvář, což znamená výrazné plus, neboť všichni hned vědí, co mají hrát. Ale skrývá se v tom i nebezpečí, soupeři rukopis znají. Proto o úspěšnosti rozhodnou inovace. Na Slovácku se jich nesmí bát. Nový partner by jim měl dodat nejen ekonomickou kuráž.“

Sparta Praha TIP Sport magazínu na umístění: 2. místo Přinese dánský kouč recept na zisk trofejí? IVAN KOPECKÝ, bývalý kouč mistrů z Vítkovic a reprezentační U21: „Zahraniční trenéři se zatím nezabydleli výrazněji v české lize. Je to tím, že se u nás hraje jiný fotbal, spíš defenzivní, než v cizině. Priske se bude chtít prosadit útočným stylem a i letní posily tuhle změnu naznačují, viz Kuchta. Ale nebude jednoduché předělat způsob hry, protože hráči mají vžité jiné návyky. Pokud se to Priskemu podaří zlomit, může na Letné být titul.“ PAVEL HARTMAN, redaktor Sport Magazínu: „Priske si přivedl své lidi v čele s kondičním koučem a analytikem. Zvedl intenzitu v tréninku. Ale pořád tu jsou velké nástrahy. Zaprvé v podobě pomalejších a málo obratných hráčů (namátkou Pavelka, Čelůstka, mladý Krejčí). Zadruhé: na Letné jsou potřeba výsledky okamžitě. Zatřetí: až v kritických chvílích se pozná, jestli management zase rychle nezmění kurs.“