Kliment za Beauguela: góly přes jinou Plzeň. Jak se posila liší od Francouze

„Dědictví po Bogim? Holt si na záda naložím trochu víc kilo. Ale nepouštím si to do hlavy. Každý se snaží udělat to nejlepší a nastřílet co nejvíc gólů,“ culil se Jan Kliment, když po nejlepším kanonýrovi uplynulého ročníku FORTUNA:LIGY navlékl číslo devět a odšpuntoval plzeňskou kapitolu.

Osmadvacetiletý útočník přišel vyplnit gólovou mezeru po největší ofenzivní hvězdě. Oběma stranám už ve chvíli podpisu smlouvy bylo jasné, že nejde o klasickou přímou náhradu. Také proto ještě Viktoria na poslední chvíli přivedla vysokého Reného Dediče z druholigového Třince.

„Kliment je jiný typ hráče než Beauguel nebo Chorý,“ upozorňuje trenér a expert deníku Sport Stanislav Levý. „Pro Plzeň to ale může být výhoda, že mají na