První pořádný soupeř: formu Slavie ukáže až Hradec. Přijde pomsta?

Začít ročník zápasem proti týmu z Gibraltaru je k vzteku. O formě týmu nic nezjistíte. Ve správných návycích se neutvrdíte, spíš to dobré z přípravy deformujete. Data z utkání jsou devalvovaná chabým oponentem, musíte se spolehnout jen na pocity. To se teď změní. Slavii se v neděli staví do cesty první pořádný soupeř: Hradec Králové. Až v neděli opravdu začíná sezona. A pak pojede dál ve zběsilém tempu – doma Panathinaikos, následuje Zlín a odveta s Řeky.

Když trenér Jindřich Trpišovský dostal na tiskové konferenci po odvetě 2. předkola Konferenční ligy se St. Joseph´s otázku, zda mu první dva soutěžní zápasy ukázaly cosi o formě mužstva, odvětil otázkou. „O formě naší, nebo soupeře?“ A vykouzlil úsměv od ucha k uchu. Pak ve vážném tónu dodal, že se ukázalo pouze rozpoložení jednotlivců.

Kdyby pronesl něco jiného, dozajista by mlžil. Protože co zjistila Slavia o sobě ve dvojzápase s gibraltarským St Joseph´s? Třeba že Christ Tiéhi umí zakroutit trestný kop do šibenice, že Lukáš Provod má pořádnou chuť do sezony a že Ibrahim Traoré umí za patnáct minut udělat víc správných rozhodnutí než někteří jiní kolegové během mnohem většího časového prostoru. Jednoznačné výsledky 4:0 a 7:0 o ničem nevypovídají, ani zhola nic nenaznačují.

Pro Slavii to není dobrá zpráva. Potřebovala se na úvod soutěžního léta otrkat, řešit situace pod tlakem, mít na rozhodnutí minimum času. Zafixovat si věci, které fungují a u videa rozebrat to, co se zrovna nepovedlo. Jenže tohle se proti St Joseph´s navnímat nedalo.

SESTŘIH: Slavia - St Joseph's 7:0. Rekordní nářez a klidný postup

Může to být docela potíž. Zejména proto, že zítra se vicemistr pustí do první pravé bitvy – na půdě Hradce Králové. Proti týmu, který Slavii rozporcoval v nadstavbě, a po vítězství 4:3 jí sebral důležité body v boji o titul. Pamatujete? Všichni slávisté by jistě zvedli ruku. Byť s nelibostí.

A teď na stejném místě, v Mladé Boleslavi, se potkají znovu. Pěkně v prvním kole. Na úvod sezony.

Má Slavia formu? Nebo ne? To nikdo neví. Až v neděli se ukáže, jak na tom sešívaní jsou z pohledu herní kvality.

„Budeme se určitě snažit napodobit první zápas, kdy jsme tam vyhráli 5:1, a nikoli ten druhý, kdy jsme dostali čtyři góly. Hradec bude sázet na to samé, co mu v utkání přineslo úspěch. My tam udělali hrubé chyby do defenzivy, soupeře jsme pustili do vedení, neproměnili jsme navíc hrozně moc šancí. Doplatili jsme na špatný vstup do utkání, celkově výkon nebyl dobrý. Musíme se z toho poučit a nepustit Hradec do podobných situací znovu,“ plánoval Trpišovský.

Slavia nutně potřebuje dobrý rozjezd. Za prvé vyhrát, za druhé ukázat solidní představení s minimem chyb. A zase jsme u toho protože… V příštím týdnu se ve třetím kole Konferenční ligy pustí do křížku s Panathinaikosem Atény. Potřebuje jít do zásadního střetu vyladěná, mít víru ve vlastní schopnosti, nepochybovat o sobě.

Takový pocit získá jedině tím, že Hradec přejede. Může se to povést, proč ne. Ostatně Trpišovský vzpomněl vítězství v základní části 5:1, jenže Východočeši si z logiky věci mnohem více připomínají poslední sladký triumf. A chtějí na něj navázat. I oni pomýšlejí na dobrý start do soutěže a slova trenéra Miroslava Koubka v nedávném rozhovoru pro deník Sport to jen potvrzují.

„Vůbec se necítím předem poražený. Chceme se utkat, chceme se pobít, chceme se v prvním domácím zápase bodově zakousnout. Nemáme to nastavené, že to proti Slavii nejde,“ vyznal se.

První pořádná válka sezony se blíží.