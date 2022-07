Vrba po hororu těžko hledal příčiny: Abychom vůbec hráli střed tabulky...

Kde hledat příčiny kruté porážky?

„Příčina je jednoduchá: Olomouc tady hrála velice dobře a my velice špatně. Byla organizovaná, využívala našich chyb v rozehrávce. Trestala nás, byla důslednější, rychlejší. Výsledek odpovídal tomu, co se dělo na hřišti.“

Máte pro to vysvětlení?

„Nevím, jestli mám vysvětlení... (smích) Možná byste se měli zeptat hráčů, jestli měli nějaký problém nebo ne. Jestli byli dobře připraveni na soupeře nebo ne. Jestli byla Olomouc o tolik kvalitou lepší nebo ne. Otazníků je asi víc, odpovědi momentálně neznám, protože se nejdřív musím podívat na záznam. Až uvidím, jak jsme bránili a nedostupovali hráče. Jak jsme při prvním gólu někoho nechali vyjet z autu středem hřiště až do velkého vápna. Jak si při třetím gólu úplně nesmyslně rozehráváme a ztratíme balon, přestože se trochu dostáváme do hry. Tímto gólem se potopíme. Je to spíš na rozbor mezi mnou a hráči, protože teď spatra bych vám asi vše neřekl.“

První poločas však zas tak špatný nebyl, ne?

„Možná tam najdeme nějaké plusy. (úsměv) Ale budu se opakovat: Olomouc zápas zvládla velice dobře a zaslouženě vyhrála. Za stavu 0:1 jsme měli brejkovou situaci, ale byli jsme zastaveni... Tahali jsme za kratší konec.“

Byl rozdíl i ve hře útočníků? Zatímco Chytil uhrál téměř všechny míče ve vysoké kvalitě, Tijanimu se moc nedařilo.

„Asi ano. Po přípravných zápasech jsme od Tijaniho zřejmě čekali až moc. Nevím, jestli rozdíl mezi předešlými utkáními a ligovým startem byl tak velký, ale bylo to jiné. Na druhou stranu nechci Tijaniho zatracovat, nebylo to jen o něm. Ano, hrotoví útočníci Olomouce uhrávali balony a dokázali využívat pak náběhy z druhé vlny, z čehož těžili. Nicméně Tiji se snažil. Bylo to spíš o úplně jiných hráčích v defenzivě, kteří jsou dostatečně zkušení a neměli vůbec dovolit tolik stoprocentních situací.“

Zklamaný Vrba po porážce: Takhle asi těžko můžeme bojovat o první příčky Video se připravuje ...

Jenže co v obraně za týden změnit, když máte hodně hráčů zraněných?

„Asi toho nedokážeme změnit moc. Možná jsme si ale troufali až moc hrát otevřenou partii s Olomoucí. Asi není v našich silách proti tak dobře připravenému a silnému soupeři to zvládnout.“

Proč jste spoustu rohů rozehrávali nakrátko?

„Je pravda, že asi větší polovinu jsme tak zahrávali. Bavili jsme se o nějakém postavení Olomouce, které jsme u nich viděli v přípravě. Bohužel jsme nedokázali reagovat na to, že Olomouc to v organizaci často měnila a vykrývala nám prostory, o kterých jsme si mysleli, že budou volné. Nedokázali jsme si s tím poradit. Standardkami jsme si moc nepomohli, spíš naopak. Asi byly až moc složité.“

Chtěl jste fanoušky bavit ofenzivním fotbalem, ale první střela na bránu přišla až v 78. minutě po Budínského hlavičce...

„To je hrůza. Jednou tam byl závar, kdy to gólmanovi vypadlo z ruky, byly tam i další situace. Ale to není podstatné. Měli jsme tam jen pár střel ze střední vzdálenost, kterými jsme netrefovali branku. Ani jsme tolik nedohrávali akce jako v přípravě. Je to naší chybou, ale i kvalitou soupeře, který nás do toho nepustil.“

V šatně jste byli dlouho zavření, co jste řešili?

„Řekl jsem hráčům svůj názor na dnešní zápas. Ve zkratce: pokud bychom hráli takový fotbal, můžeme na vyšší umístění zapomenout, spíš nás čeká boj o střed tabulky. A to kdo ví jestli... Všichni si musíme uvědomit, že tímto způsobem hry cesta nevede k cílům, které třeba Baník momentálně chce mít.“

Bude tedy třeba posílit mužstvo, aby byly ambice naplněny?

„Nevím, jestli posílit. Vy mě furt tlačíte do toho, že jsme neudělali žádné posily, ale to není pravda. Nějací hráči přišli na přestup, nějací hráči se vrátili z hostování. Není to tak, že by nikdo nepřišel. Ale je pravda, že jsme chtěli hráče do křídelních prostorů, které se nepodařilo udělat, protože požadavky jejich klubů byly... Nešlo to, chápu. Je to fotbalová realita. Dávat za hráče takové cifry, které radši ani říkat nebudu... Doopravdy to bylo hodně finančně náročné. Nebudu to však omlouvat. Hráči, kteří tady jsou, by měli předvést lepší výkon než dnes. To je problém, ne jestli tady měl být nějaký hráč. Zaměřme se na nás, to je důležitější. Zápas nerozhodlo to, jestli tady máme o jednoho hráče více nebo ne.“

Baník - Olomouc: Chybu v rozehrávce potrestal Sedlák, 0:3 Video se připravuje ...

Před sezonou jste řekl, že když chytnete díky zajímavému losu začátek, tak se začnou dít velké věci. Co se začne dít teď po prvním nepovedeném zápase?

„To se uvidí, možná taky velké věci. Nevím...“ (úsměv)

Máte chuť rozmetat sestavu?

„Je otázka, jestli když rozmetáme sestavu, nebudeme se za týden bavit o dalším rozmetání. Je důležité, aby se uzdravili někteří hráči, kteří by třeba už příště mohli nastoupit. Na druhou stranu nemyslím, že bychom měli po prvním zápase dělat obrovské řezy. Samozřejmě je to pro nás, nebo aspoň pro mě, obrovské zklamání. Nejsem ale zastánce okamžitého rozmetání a dělání úplně jiných věcí, než jsme dělali v přípravě. Hráči by měli dostat čas a prostor, ale neříkám, že všichni. Deset postů ale určitě nevyměním.“

Pozitivem jsou fanoušci, kteří i přes špatný výkon a výsledek až na pár pískotů zůstali pozitivní...

„Pokud jste si všimli, vždycky říkám, že fanoušci Baníku patří mezi nejlepší. Dneska asi byli hodně zklamání z výsledku, ale vydrželi s námi až do konce zápasu, za což jim patří obrovský dík. Máme vůči nim dluh, je co splácet. Chápu, že nebyli spokojeni. Asi to budou dávat najevo, ale zasloužíme si to.“

Emoce panovaly i mezi střídačkami kvůli verdiktům sudího Zbyňka Proskeho. Nezdál se vám jeho metr zvláštně nastavený?

„Rozhodčí nikdy nehodnotím. Nemyslím si, že si někdo na něj může vyloženě stěžovat. Jestli udělal chyby na naší straně, tak i na straně Olomouce. Rozhodoval tak, jak rozhodoval, ale nikoho nepoškodil tak, že by ovlivnil utkání.“