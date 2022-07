Příběh kata Plzně (30), co nikdy nehrál ligu: Jarošík ho vysvobodil z přeboru!

Dlouho ho znali jen druholigoví srdcaři. Jakub Urbanec? To jméno možná zaskočilo i některé hvězdy mistrovské Plzně. Teplický záložník ve třiceti letech odehrál první prvoligový zápas v životě – a málem se uvedl hattrickem. „Je to sen,“ vyznal se na konci rušného sobotního večera, který prozářil dvěma góly. Řekli byste do něj, že ještě loni na podzim hrál pražský přebor? Byl to nervák. A on si v něm střihl hlavní roli.

Začínala 98. minuta bitvy Teplic s Plzní. Podceňovaní „skláři“ sahali po vítězství, stačilo proměnit penaltu. Jakub Urbanec máchl pravačkou a pak smutně sledoval pohotový skok brankáře Jindřicha Staňka k tyči. „Tohle zamrzí,“ litoval Urbanec, když bylo po všem.

„Byl jsem rozhodnutý, kam to kopnu, a věřil jsem ve třetí gól. Ale gólman to výborně přečetl. Škoda,“ smutnil.

Měl právo být zklamaný, ovšem i tak zažil hollywoodskou premiéru: první ligový zápas, dva góly!

„Neproměněnou penaltu mu nevyčítám. Věřil si, ale možná mu nepomohla dlouhá prodleva při zkoumání videa. Každopádně na tenhle zápas bude Kuba dlouho vzpomínat,“ usmál se teplický trenér Jiří Jarošík.

Byl to on, kdo ho před rokem vytáhl z bryndy. Urbanec byl tenkrát doma na Žižkově: jenže ne v druholigovém áčku, nýbrž v rezervě z pražského přeboru.

„Měl jsem neshody s trenérem a vedením, ale už bych to nerad rozmazával,“ vyprávěl Urbanec. „Byla to zajímavá zkušenost, trénovalo se dvakrát týdně plus jsem musel plnit individuální plán. Dokud mě nevysvobodil trenér Jarošík, který si mě vzal do Prostějova.“

Jarošík se ozval i letos v létě už jako kouč Teplic – a poctivec z Nové Paky ho ani tentokrát nezklamal. „Kuba není nejmladší, ale je to pracant a bojovník s velkou vůlí a touhou. Začal v lize hezky a doufám, že v tom bude pokračovat,“ pravil Jarošík.

„Upřímně, už jsem ani moc nevěřil, že si ještě zahraju ligu. Když se podívám na soupisku a u spoluhráčů vidím ročníky 2000 a podobně, je to skoro pohádka. Makal jsem a odměnilo mě to. Cítím důvěru a snažím se ji splatit,“ líčil Urbanec.

Byl to on, kdo v ligové ouvertuře rozjel povstání outsidera proti mistrovi. Nebyl nervózní, ve třiceti bral ligovou premiéru jinak než vyjukaný teenager. „Nepanikařil jsem, už jsem hrál dost těžkých zápasů. Těšil jsem se,“ přiznal.

Teplice díky jeho trefám senzačně vedly 2:0 a Plzeň měla co dělat, aby uhrála aspoň bod. „V obou případech to byly rychlé brejky. První gól padl po hezké kombinaci. Střílel jsem z první na přední tyč, a i když mi míč trochu sjel, gólmanovi to ještě propadlo,“ popsal Urbanec.

„A druhý gól? Sešlo se pár odrazů a uklidil jsem to na zadní tyč. V tu chvíli jsem věřil, že už to nepustíme, jenže Plzeňáci dali nahoru vysoké hráče a bylo těžké to ustát.“

Pro Urbance a spol. není remíza s mistrem ztráta, překvapivý bod může znamenat důležitou dávku sebevědomí. „Nechceme hrát o záchranu a nebudeme,“ vzkázal Urbanec.

„Snad i v dalších zápasech ukážeme, že máme dobrý tým a nebudeme se klepat o sestup.“