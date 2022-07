SESTŘIH: Jablonec - Bohemians 0:3. Dva „vlastňáky“, Jánoš rovnou s gólem

V minulém ročníku se fotbalisté Jablonce a Bohemians propadli až do skupiny o udržení, Pražané dokonce do baráže. V 1. kole FORTUNA:LIGY měly oba kluby ukázat, kam se během letních příprav posunuly. Resultát nevyzněl příznivě pro domácí. V defenzivní fázi hry kupili přešlapy, odnášejí si výprask v poměru 0:3. Za Bohemians na Střelnici pálili Petrák, Květ i debutující Jánoš, naopak premiéra trenéra Davida Horejše na lavičce Jablonce hrubě nevyšla. Hodně tomu nechtěně pomohl smolař utkání Jakub Martinec, který hned dvakrát tečoval míč do vlastní brány. Podívejte se na VIDEA klíčových okamžiků.