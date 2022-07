Horejšův Jablonec srazil strach. Hráči se nesmí schovávat, apeluje nový kouč

Dvě jakés takés šance, jinak bída. Naopak tři rány do vazu. Jablonec odstartoval éru pod Davidem Horejšem ve stylu minulé sezony, kdy se jako jeden ze spolufavoritů fotbalové ligy zachraňoval v posledním kole nadstavby. Vítr změn napoprvé rozhodně nezabral. Trenér Horejš, kovaný to Jihočech, začal angažmá na severu potupnou prohrou 0:3 s Bohemians.

Naopak Pražané si užili výlet do hor. „Mistři, mistři!“ skandoval jejich velmi pěkně zaplněný kotel na konci duelu.

„Je to hezká idea, ale já nemám rád velká prohlášení,“ usmál se kouč Jaroslav Veselý. Jeho mančaft však vyhrál naprosto zaslouženě. „Od nás to bylo málo,“ přiznal Horejš.

Přesně. Co měl Jablonec vlastně za šance? V první půli nedoklouzal nový útočník číslo jedna Václav Sejk na prudký míč na zadní tyči. Stalo se za stavu 0:0, mohlo jít o zlomový moment. Ve druhé střídající Dávis Ikaunieks nepřekonal zblízka gólmana hostí Romana Valeše. To už hosté šlapali za výhrou, vedli 2:0.

„Od začátku jsme byli nervózní. Možná jsme až moc chtěli,“ divil se kapitán Jakub Považanec. „Věřil jsem, že to bude OK, ale na některých hráčích se to projevilo až moc. Bylo tam jen pár jedinců, kteří se neschovávali. Nechápu to, kluci přece nehrají pod strachem, ale na některé působil až moc,“ vykládal Horejš. „Byly tam třeba situace, kdy z místa kopneme míč třikrát do autu. To se v lize nemůže stát,“ hořekoval.

Jablonec - Bohemians: Květ potrestal katastrofální rozehrávku domácích, 0:2 Video se připravuje ...

Bohemians uspěli nakonec celkem třikrát. V úvodní části proskákala střela Ondřeje Petráka za Jana Hanuše. Po změně stran využil precizního napadání v podání Petra Hronka a šílené chyby domácího kapitána Jakuba Považance Roman Květ. „Beru prohru na sebe. Po mé hlouposti bylo rozhodnuto,“ připustil Považanec.

Na konci pak dotvořil skóre střídající Adam Jánoš. Protřelý středopolař skóroval v prvním utkání za Bohemians, trefil se po čtvrthodině na hřišti.

Jablonci nevyšlo prakticky nic. Zle zahrál Považanec, který zabral místo i pásku Tomáši Hübschmanovi. Uvidí se, na jak dlouho. Nedobře zahrával standardní situace, navíc šíleně chyboval při druhém gólu Pražanů. Nedařilo se však prakticky ničemu, hru nepozvedli ani střídající pánové.

„Vepředu byl rozdíl. Jovovič, Sejk, všichni útočící hráči, od nich to bylo málo. Nesmějí se schovávat, musí přijít větší kvalita. Bohemka byla preciznější,“ vykládal Horejš. Trefné - v ofenzivní formaci byl diametrální rozdíl. Hrot hostů David Puškáč byl skvělý, stejně tak Petr Hronek, autor dvou asistencí. Dařilo se rovněž Romanu Květovi.

To v jablonecké sestavě byste chlapa z formou pohledali. „Musíme to hodit za hlavu,“ nakázal Považanec. Uvidí se, zda se to do dalšího duelu v Mladé Boleslavi povede.