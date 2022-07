Trpišovský se po prohře zlobil: V útoku jsme byli měkcí, zranitelní, málo draví

Podruhé za tři měsíce jste prohráli s Hradcem, máte pro to vysvětlení?

„Byli jsme málo nebezpeční v ofenzivě v první půli. A ve druhé jsme dopustili hrubku v obraně, kdy jde soupeřův útočník sám a zakončuje. Udělali jsme si to pak ještě těžší, otáčet takový zápas dvěma góly, když je složité už jen rozhodnout jednou brankou... Dostávali jsme spoustu míčů do vápna, ale kromě jedné situace všechno vyndali stopeři. Jsem strašně zklamaný, byl to první zápas, v podstatě jsme měli domácí prostředí, díky fanouškům, kteří sem přijeli. Na můj vkus jsme byli strašně měkcí, zranitelní na útočné polovině, měli jsme málo dravosti. Od nás opravdu málo.“

V zápase bylo vidět, že vaši hráči jsou technicky zdatní, ale jako by se jim ani do šprajcu kolem a ve vápně soupeře nechtělo, je to jejich naturelem, nebo je to řešitelná ojedinělost?

„Chyběla nám finální přihrávka, největší problém jsme s tím měli ve středu hřiště, dostat se za soupeřovu linii. Některé výkony na strašně hřiště nebyly špatné, ale musíme se do těch pozic dostávat i ze středu. A je to pravda, souhlasím, že chování po centrech bylo špatné, ale musíme se tam umět dostat i průnikovkou, narážečkou, to byl náš problém.“

Je to i o souhře? V létě přišlo šest hráčů, z nichž každý má na základ, kádr je extrémně našlapaný.

„Ti hráči musí hrát hned, není čas, hned musí nahrazovat ty předešlé. Proto sem přichází. Je to i o souhře, měla by se časem zlepšit, ale nemůžeme se na to vymlouvat, ten inkasovaný gól nebyl o souhře, ale o našem selhání. Je to stejná situace, jaké se nám stávaly v nadstavbě, pouštěli jsme soupeře do jednoduchých akcí.“

Když jsme u nadstavby, když ji připočítáme, máte jednu výhru z posledních šesti ligových kol, to je určitě nezvyk, ne?

„Dostáváme góly, které se opakují, z první situace inkasujeme... Jsou tu někteří jiní hráči, kteří nejsou zatížení naším závěrem minulé sezony, jen nesmíme soupeře pouštět do takových šancí. Může se to stát z brejku, to ano, ale ne když jsme zformovaní. Chybí nám udržet čisté konto a v ofenzivě mít finální přihrávku.“

Na to ale musíte najít recept, jelikož se dá čekat, že takový zápas, jaký jste hráli teď s Hradcem, budete absolvovat často, tedy do plné obrany.

„Ano, bude to podobné jako v minulé sezoně, jako v každé vlastně. Musíme si umět pomoct standardkami, přímými kopy. Druhá věc, že prostě svoje situace musíme umět vyřešit. Dostaneme se tam z křídel, ale nevyřešíme to. Ty zápasy budou často o soubojích, těžké na dobývání.“