Priske: Nevěřím ve zlobu, ale k hráčům jsem tvrdý. Co řešili v kolečku?

Ne, a ne a znovu ne. Ani na třetí pokus trenér Brian Priske nedokormidloval svou Spartu k prvnímu vítězství v sezoně. Po Evropě Pražané zdupali i vstup do ligového ročníku, když po slabém výkonu v domácím prostředí podlehli Slovanu 1:2 . A v ochozech se hromově pískalo... „Kritiku přijímáme, po těchto výsledcích je to fér,“ uznal Priske.

Jaké máte pro výsledek a především předvedenou hru vysvětlení? Pořádně jste přitlačili až v závěrečných patnácti minutách...

„Výsledek není dobrý. Nejsem spokojený, stejně jako všichni, kteří Spartě přejí. Takhle ztratit utkání, to není akceptovatelné. Tak to zkrátka je. Ale nesouhlasím s tím, že bychom se zvedli až od 75. minuty. Myslím, že celý druhý poločas byl z naší strany dobrý. Vytvářeli jsme si šance, standardní situace. To se mi líbilo. Bohužel jsme z toho vytěžili jenom jednu branku.“

Co jste hráčům říkal v poločase? Bylo zapotřebí pořádně zvýšit hlas?

„Nevěřím v agresivitu a zlobu. Jako trenér musím být konstruktivní, abych hráčům pomohl. Zároveň k nim jsem tvrdý. Nelíbily se mi oba góly, které jsme dostali. Standardní situace musíme bránit lépe. Soupeř si ale kromě těch dvou standardek nevytvořil vůbec nic. Ve druhém poločase měl Liberec jednu šanci. My jsme přešli na diamant se dvěma útočníky, soupeři jsme to udělali složité. Vytvořili jsme si dost šancí na to, abychom vstřelili druhou branku. Takový je ale fotbal, vždycky nedosáhnete na výsledek, po kterém toužíte. Jsme nespokojení, teď bude hodně lidí říkat, že na to nemáme. Musí nás to semknout.“

Po změně stran jste Jaroslava Zeleného posunul z levého beka do středu pole. Jak jste byl s tímto tahem spokojený?

„Zelený na novou pozici, na které toho moc neodehrál, přivykl velice rychle. Vím, že je to chytrý hráč, dokázal si s tím poradit. Vsadili jsme na formaci, kterou jsme netrénovali. Měli jsme na to jen poločas, hráči se na to rychle adaptovali. Byl to hlavní rozdíl oproti prvnímu poločasu. Měli jsme ve středu o jednoho hráče víc než soupeř a byli nebezpeční. Ale nedáváme zkrátka tolik branek, kolik bychom měli.“

SESTŘIH: Sparta - Liberec 1:2. Další fiasko, rozhodly standardky. Nápor druhý gól nepřinesl Video se připravuje ...

Po závěrečném hvizdu jste si přímo na hřišti svolal celé mužstvo do hloučku. Co jste hráčům říkal?

„Řekl jsem jim, že nikdo se vstupem do sezony nemůže být spokojený. Nemáme dobré výsledky. To, co se děje, není akceptovatelné. Ale je důležité, že všichni členové týmu jsme jedna parta. Hráči, zranění hráči, realizační tým. Při výhrách i prohrách. Je to i signál pro všechny, že na nás mohou být naštvaní, můžeme být kritizovaní, ale že tomu čelíme společně. Není žádná medicína, která tohle vyléčí. Pouze tvrdá práce. Je to i vzkaz pro fanoušky, že přijímáme jejich kritiku, po těchto výsledcích je to fér. Mohou na mě být naštvaní, to je v pořádku, jsem za ně zodpovědný. Hráči na Strahově ale odvádí skvělou práci, tvrdě pracují. Tomáš Rosický pracuje neustále, víme, že z tohohle není snadná cesta. Je to o týmovém duchu. Fanoušky ještě budeme potřebovat, byli úžasní a snažili se nám pomoct.“

Co jste řekl Janu Kuchtovi po hloupé červené kartě?

„Ještě jsem ho neviděl, ani tu situaci. Musíme se na to podívat. Určitě pár zápasů vynechá, je to jeden z našich klíčových hráčů. Pro nás je to problém, ale musí ho nahradit další.“

Oproti odvetě s Vikingem jste udělal pouze jednu změnu v sestavě. Nenastává moment, kdy do základní jedenáctky říznout výrazněji?

„Je těžké říct, co se bude dít příští víkend. Máme před sebou dlouhý týden, což je asi jediné pozitivum. Musíme pořádně potrénovat. Uvidíme, jaký tým pošleme o víkendu do zápasu. Vyberu jedenáct nejlepších hráčů.“