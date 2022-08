Sparta zahájila redukci kádru. Souček míří do Brna, řeší se i další odchody

Bylo to evidentní v momentě, kdy Sparta trestuhodně nezvládla odvetu druhého předkola Konferenční ligy s norským Vikingem. Rázem se totiž octla v situaci, kdy v novém ročníku bude hrát pouze ligu a domácí pohár.

„Určitě se o složení kádru budeme s Tomášem Rosickým bavit. Transferové okno bude otevřené ještě měsíc, ale je jasné, že budeme hrát méně zápasů,“ hlásil bezprostředně po porážce 1:2 hlavní trenér Brian Priske.

Redakce iSport.cz už v závěru minulého týdnu informovala o tom, že by se hned několik hráčů mohlo rozutéct po hostování. První na řadu přišel mladý záložník Filip Souček, jenž míří do Brna. Moravský klub na reprezentanta do jednadvaceti let nemá opci, Letenští si hráče v zimě mohou stáhnout zpět.

„Kluby jsou na základních parametrech hostování domluvené, už se řeší pouze