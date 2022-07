Sparta bez Evropy: rébus Jankto a redukce kádru. Odejít může i Hancko

Veškeré letní ideje, nebo minimálně jejich velká část, mohou letět zmuchlaná do koše. Šokující výbuch už ve druhém předkole Konferenční ligy představuje značný zásah do plánů Sparty. Tým Briana Priskeho totiž v sezoně čekají pouze dvě soutěže. „Je jasné, že budeme hrát méně zápasů,“ pokýval hlavou dánský trenér. Mužstvo téměř jistě čeká personální redukce, navíce bude třeba rozseknout rébus jménem Jakub Jankto.

Že bude složité dojít až do základní skupiny Konferenční ligy, to na Spartě tušili hned po skončení minulé sezony. Tři zrádné schody, do toho vědomí, že by v play off velmi pravděpodobně nebyli mezi nasazenými. Krach hned na první překážce se ale rozhodně nečekal.

„Jedna soutěž pro nás skončila, musíme se plně soustředit na ligu a domácí pohár,“ prohodil po porážce 1:2 ve Stavangeru lakonicky trenér Brian Priske.

Takhle jednoduché to ale pochopitelně není. Krach se severským outsiderem má pro Pražany nepříjemné konsekvence. S očekáváním minimálně delšího tažení předkoly si totiž Sparta logicky držela širší kádr.

Pokud bychom vynechali hráče, se kterými klub pro sezonu nepočítá, dostaneme se na počet 29 fotbalistů do pole a tři brankáře. A to je v situaci, kdy rudé čekají jen dvě soutěže, zbytečný luxus.

Lze proto předpokládat, že v následujících dnech a týdnech sportovní vedení přistoupí k personální redukci. Koho by se mohla týkat?

Prakticky jistý je odchod