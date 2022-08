Celovečerní LIGA NARUBY: Staněk opakem Baroše, znovu prsa na tribuně

Nová sezona FORTUNA:LIGY, nový ročník Ligy naruby! „A hned v prvním kole se to sešlo tak, že by to nevymyslel ani ten nejlepší markeťák,“ zazní na úvod. Divočina na startu sezony přinesla krachy všech tří největších kandidátů na titul: Brian Priske se musel přesvědčit na tabletu, jestli to byla fakt taková bída, Jindřich Staněk reagoval na podavače míčů přesně naopak, než před lety Milan Baroš – a Pavel Horváth plival do desek. A pozor: málokdo si toho všimnul, ale poprvé od sezony 2015/2016 byly k vidění na tribunách pozoruhodně vytvarovaná těla… Podívejte se na fotbal z nadhledu, je tu nová Liga naruby!