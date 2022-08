„Kolečko“ jako gesto na efekt, či něco víc? Priske udělal dobře, míní Pivarník

Je to špatný start ostře sledovaného angažmá. Nedaří se, na hřišti přichází jedna rána za ránou. Jestliže ale nový sparťanský trenér Brian Priske zatím nepřenesl do reality své představy a myšlenky, přinejmenším jednu novinku přímo na trávníku přece jen ukázal – po porážce 1:2 s Libercem svolal hráče i členy realizačního týmu do kruhu a energicky k nim promlouval, což není v tuzemsku zvykem. Hodí se tím bezprostředně po neúspěchu podpořit týmový duch a pospolitost, nebo je to víc na efekt? „Od každého něco. Fotbal je show, vůči fanouškům to bylo vynikající gesto,“ míní ve speciálním videorozhovoru zkušený kouč Roman Pivarník.

Zatímco se nadšení liberečtí hráči i s trenérem Lubošem Kozlem dělili na Letné o radost z výhry se svými příznivci, sparťané se shlukli do kolečka a včetně sportovního manažera A týmu Tomáše Sivoka se chytli kolem ramen. Dánský kouč pohledem kontroluje, zda jsou všichni, a pak důrazně promlouvá. Otáčí se postupně na všechny strany a nešetří gesty. Znamení, že situace je vážná.

Tenhle moment přitom vyvolal různé názory na to, zda něco takového bylo zapotřebí, nebo zda si to má trenér nechat mezi čtyři stěny šatny. A kde taky leckdy vládne dost peprné výrazivo nebo vzduchem letí rozkopaný koš. „Myslím si, že je to trošku na oko diváka. Že by se tohle mělo dělat spíš v kabině,“ prohlásil bývalý letenský kanonýr a expert O2 TV Horst Siegl. „Třeba se to tak v zahraničí dělá. Nechal bych si to do kabiny, ale nemám s tím problém,“ přidal se ve vysílání stanice kouč reprezentace do 18 let David Holoubek. Priske sám připustil, že na zklamané fanoušky myslel, ale nebyl to jediný cíl.

Priskeho fén. Po zápase si svolal všechny sparťany do kolečka a vyříkává si zápas Video se připravuje ...

Pivarník má v každém případě pro jeho jednání pochopení a vysvětluje proč. Ve videorozhovoru si pak všímá celkového vystupování a reakcí dánského kolegy, a hovoří rovněž o tom, jaký přístup k hráčům má trenér ke sparťanským hráčům po takovém zápase, ale i celkové situaci zvolit.

Co řekl o „kolečku“ Brian Priske

„Říkal jsem, že nikdo nemůže být se vstupem do sezony spokojený. Nemáme dobré výsledky. To, co se děje, není akceptovatelné. Ale je důležité, že všichni členové týmu jsme jedna parta. Hráči, zranění hráči, realizační tým. Při výhrách i prohrách. Je to i signál pro všechny, že na nás mohou být naštvaní, můžeme být kritizovaní, ale že tomu čelíme společně. Není žádná medicína, která tohle vyléčí. Pouze tvrdá práce. Je to i vzkaz pro fanoušky, že přijímáme jejich kritiku, po těchto výsledcích je to fér. Mohou na mě být naštvaní, to je v pořádku, jsem za ně zodpovědný. Hráči na Strahově ale odvádí skvělou práci, tvrdě pracují. Tomáš Rosický pracuje neustále, víme, že z tohohle není snadná cesta. Je to o týmovém duchu. Fanoušky ještě budeme potřebovat, byli úžasní a snažili se nám pomoct.“